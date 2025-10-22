للمرة الثانية، هاني فرحات يقبّل يد محمد عبده، وفنان العرب: خلينا نكيد العوازل (فيديو)

للمرة الثانية قبل المايسترو هاني فرحات يد المطرب محمد عبده، بعد أيام من ضجة القبلة الأولى بين الاثنين في موسم الرياض الجديد.

ونشر المايسترو هاني فرحات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر فيه مجددًا برفقة المطرب محمد عبده، حيث قام فرحات بتقبيل يده ورأسه في مشهد يعكس التقدير الكبير، والمحبة بينهما.

وردّ عبده على هذه اللفتة المليئة بالمودة بتقبيل رأس ويد فرحات أيضًا، مع تعليق مازح: "نكيد العوازل"، فرد عليه فرحات ضاحكًا: "نعمل إللي إحنا عايزينه".

وأرفق المايسترو فرحات الفيديو بتعليق كتب فيه: العظيم الغالي.. أبوي محمد عبده.. فنان العرب.

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام من الجدل الذي أثير حول صورة متداولة لفرحات مرتديا الزي السعودي أثناء تقبيله يد محمد عبده في إحدى الجلسات الفنية، ما دفعه للتعليق على "فيسبوك"، مؤكّدًا اعتزازه الكبير بالوقوف إلى جانب عبده على المسرح.

وقال حينها: الفنان محمد عبده هو والدي، ودائمًا أفخر أنني واقف جنبه على المسرح. كل يوم بحمد ربنا على أنه لسه على المسرح ويغنّي، ويُسعد الناس بفنه وصوته العظيم، ربنا يطوّل في عمره، ويبارك في صحته.

في ختام الحفل المايسترو هاني فرحات يقبل يد التاريخ فنان العرب محمد عبده 💚#محمد_عبده_في_شقراء pic.twitter.com/2q3ogaHSFS — Fahad (@xFAHDINHO) October 16, 2025

أوضح فرحات أنه فوجئ بالانتقادات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفنان محمد عبده شخصية كبيرة، وله تاريخ فني مشرف.

وأضاف: الغريب أن الهجوم راح ناحية السعودية، مع أنه لسه إمبارح نزّلت صورًا وأنا بسلم على الفنانة أنغام، وببوس إيدها من محبتي واحترامي لها أختي، ومحدش شاف ده غلطًا.

وأكد فرحات على عمق العلاقة بين مصر والسعودية، قائلًا: مصر والسعودية دائمًا إخوات، وبيننا محبة وتاريخ كبير، وملايين من المصريين عايشين في السعودية في سلام، وود، واحترام.

فرحات: مصر والسعودية شعب واحد



كما شرح سبب ارتدائه الزي السعودي خلال الجلسة الفنية، قائلا: دي جلسة سعودي مش أي حفل عادي، وده جزء من ثقافة البلد. هنا موظفو البنوك يرتدون الثوب، والسؤال: هل لو مصري شغال في بنك ولبس الثوب، سيتعرض للنقد كذلك؟.

واختتم حديثه برسالة قوية، قائلًا: هل كل مصري يشتغل في دول الخليج يبقى ماديًا ورايح عشان الفلوس؟ إحنا فوق الـ120 مليون، وموجودون في العالم كله بثقافتنا وفننا وتعاليمنا. عيب عليكم.. إحنا أهل، ومصر والسعودية شعب واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.