بعد 5 سنوات من القطيعة، أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا على الهواء (فيديو)

بعد 5 سنوات من خناقتهم الشهيرة، اعتذر الفنان أحمد فهمي إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا " قائد الزمالك السابق.

وقال أحمد فهمي إن شيكابالا كان صديقًا قريبًا منه على مدار سنوات طويلة موضحًا أنه وشيكابالا يملكان شخصية صدامية.



وأكد في مقابلة عبر قناة mbc masr 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه لم يتحدث عن شيكابالا بأي كلمات سيئة بعد مشاجرتهما، موضحًا أنه يحب شيكابالا وعلاقتهما كانت قوية لسنوات طويلة.



واعتذر أحمد فهمي لشيكابالا قائلًا:" كنا أصدقاء عمر، وربما لم نتعامل بالشكل المطلوب وهو خطأ أكبر مني وجمهور الأهلي والزمالك دائمًا أصحاب.. ولا أنتظر اعتذار من شيكابالا".



وتابع:" والله أنا بحب شيكابالا، وباقله إحنا احاب عمر واكلنا عيش وملح مع بعض وفي الآخر إحنا أخوات، وبقلك حقك عليا ومش مستني اعتذار منه".

وكانت مشاجرة نشبت بين شيكابالا والفنان أحمد فهمي خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق في أكتوبر 2020.



وبدأت المشاجرة عندما توجه فهمي لمصافحة شيكابالا الذي رد عليه بغضب شديد على خلفية تصريحات أدلى بها فهمي المعروف بتشجيعه للأهلي بالتقليل من هدف شيكابالا في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

وقال أحمد فهمي عبر قناة الأهلي وقتها إن هدف شيكابالا في مرمى الفريق الأحمر لن يتذكره أحد لأن الأهلي توج باللقب.



