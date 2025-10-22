الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب جيل زد، رئيس بيرو يعلن حالة الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة

احتجاجات سابقة شهدتها
احتجاجات سابقة شهدتها بيرو

أعلن رئيس البيرو المؤقت خوسيه جيري في خطاب إلى الأمة، حال الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة لها، في إجراء استثنائي سيستمر شهرا ويرمي للتصدّي لمواجة أعمال عنف تنسبها السلطات إلى الجريمة المنظّمة.

وقال جيري في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي إنّ “حالة الطوارئ”، التي أقرّها مجلس الوزراء ستدخل حيّز التنفيذ عند منتصف الليل (الساعة 5:00 ت غ الأربعاء) لمدة 30 يومًا في ليما الكبرى وكالاو".

أعلنت حكومة البيرو، يوم الجمعة الماضي، نيتها إعلان حالة الطوارئ في العاصمة ليما خلال ساعات في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق.

وقال مكتب محقق الشكاوى الحكومي في البيرو، الخميس، إن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب العشرات من عناصر الشرطة في احتجاجات واسعة النطاق خلال الليل في البلاد ضد الرئيس خوسيه خيري الذي تولى السلطة قبل أيام قليلة، بحسب "رويترز".

وخرجت الاحتجاجات، مساء الأربعاء، بدعوة من متظاهرين من (الجيل زد)، وهم شبان جيل التسعينيات ومطلع الألفية، وعمال النقل والجماعات المدنية، كأحدث حلقة في سلسلة تظاهرات ضد الفساد وارتفاع الجريمة، أدت إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة دينا بولوارتي، قبل أسبوع.

واحتشد آلاف المتظاهرين في أنحاء البلاد، واشتبك المئات منهم مع الشرطة خارج مبنى الكونجرس في "ليما".

 وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بينما أطلق بعض المتظاهرين ألعابًا نارية وحجارة وأشياء مشتعلة.

وقال فرناندو لوسادا، ممثل مكتب محقق الشكاوى في البلاد، إن رجلا يبلغ من العمر 32 عامًا يدعى إدواردو ماوريثيو رويث، قُتل أثناء الاحتجاج وسيتم التحقيق في وفاته.

واعتُبرت احتجاجات، الأربعاء، مؤشرًا على المسار الذي قد تتخذه فترة رئاسة خوسيه خيري القصيرة، والتي من المقرر أن تنتهي في يوليو المقبل، مع إجراء الانتخابات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس البيرو المؤقت خوسيه جيري حال الطوارئ العاصمة ليما مدينة كاياو أعمال عنف حكومة البيرو الجيل زد جيل التسعينيات

الأكثر قراءة

ضرب وسحل صحفية ونزع حجابها أمام المارة لتقديمها طعاما للكلاب في أكتوبر

بعد 5 سنوات من القطيعة، أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا على الهواء (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض مفاجئ في العنب وارتفاع البرتقال والتين

الورثة وأبطال الجزء الأول، صدمة لنجل الفنان محمد رياض بشأن "لن أعيش في جلباب أبي 2"

كراقصة باليه، ثمانينية تنفذ أعلى "قفزة بانجي" في الهند في قمة الرشاقة (فيديو)

ارتفاع بدرجات الحرارة وسحب كثيفة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

ارتفاع عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض النترات المخصوص وارتفاع اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads