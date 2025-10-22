الورثة وأبطال الجزء الأول، صدمة لنجل الفنان محمد رياض بشأن "لن أعيش في جلباب أبي 2"

صدمة تلقاها الفنان الشاب عمر رياض، نجل الفنان محمد رياض، بعد إعلانه التحضير، لجزء جديد من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف وعبلة كامل، ووالده الفنان محمد رياض قبل نحو 30 عاما.

ورغم حماسة عمر رياض للعمل، وإعلانه التحضير له، وتأكيد أن أحداثه ستكون مختلفة عن الجزء الأول، إلا أن هناك عوامل فنية تسببت في تعطل مشروع الجزء الثاني من المسلسل.

وإعلان عمر رياض، عن العمل لم يمر مرور الكرام، حيث حدثت أزمة مع ورثة السيناريست الراحل مصطفى محرم، الذي كتب الجزء الأول من العمل، ويمتلكون الحقوق الفكرية له وحذر السيناريست حسين مصطفى محرم، نجل الكاتب الراحل، من أي محاولة لاستخدام الفكرة أو الشخصيات دون الرجوع إليهم، لأن ذلك يعد تعديًا قانونيًا صريحًا.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد رياض ونجله بحسب "العربية.نت"، أنه كانت هناك نية في العمل على إنتاج الجزء الثاني من المسلسل، ويتولى مهمة كتابته وإنجاز المشروع عدد من الفنانين الشباب، الذين بدأوا في اتخاذ خطوات حقيقية للتحضير للعمل، وحصلوا على موافقات بعض شركات الإنتاج التي تحمست بشكل كبير لهذا المشروع.

وأضاف المصدر أن المشروع تعطل بسبب بعض المعوقات التي واجهتهم، من بينها عدم تحمس ورثة السيناريست مصطفى محرم للمشروع، خاصة أنهم يمتلكون الحقوق الفكرية له، كما أن بعض أبطال المسلسل لم يتشجعوا للمشاركة فيه، ومن بينهم الفنان رشوان توفيق، الذي أكد أن فكرة الجزء الثاني من المسلسل صعب تنفيذها بسبب رحيل الفنان نور الشريف.

وأوضح المصدر أن هناك تحديات كبيرة واجهت الفنان عمر رياض والقائمين على مشروع الجزء الثاني من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بينها رحيل عدد كبير من أبطال الجزء الأول بجانب نور الشريف، وهم الفنان مصطفى متولي صاحب شخصية "محفوظ سردينة"، وناهد رشدي"ثنية"، ومخلص البحيري "سيد كشري"، وسيد حاتم "حمامة القهوجي" هذا بجانب اعتزال الفنانة عبلة كامل.

وتابع المصدر أن الاستعانة بنجوم جدد في الجزء الثاني من المسلسل لن يحقق النجاح المطلوب، وسيلقى نفس مصير الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، الذي تم إنتاجه عام 2016، ولم يحقق أي نجاح يذكر.

ومسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وياسر جلال وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان تركوناهد رشدي ووفاء صادق، ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق وعرض سنة 1996.

