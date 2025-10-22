الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والاتحاد والريال ضد يوفنتوس

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، أبرزها الأهلي والاتحاد السكندري محليا، وريال مدريد ضد يوفنتوس أوربيا.

الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة 5 مساءا - قناة أون سبورت 1

المصري ضد سموحة - الساعة 8 مساءا - قناة أون سبورت 1  

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جالاطا سراي ضد جليمنت - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

أتليتك بلباو ضد كاراباخ أجدام - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

أتالانتا ضد يلافيا براغ - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 7 HD

تشيلسي ضد أياكس أمستردام - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 4 HD

بايرن ميونيخ ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

موناكو ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

إنتراخت فرانكفورت ضد ليفربول - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

 

