فخ البند السادس والخامس، محامي زيزو يكشف مفاجآت بالجملة في عقد اللاعب مع الزمالك

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل عقد اللاعب مع الزمالك قبل رحيله.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة:" زيزو موكلي منذ تواجده في الزمالك، ووالده هو وكيله والثنائي جلسوا معي لمعرفة تفاصيل أزمته مع الزمالك".

صورتي مع زيزو نزلت بالخطأ

وتابع:" والد زيزو هو من يتعامل معي ورقيًا في قضية نجله مع الزمالك، وصورتي مع زيزو داخل الزمالك، أدمن صفحته نزلها بالخطأ ولم أقصد ذلك".

وشدد:" لم أتحدث مطلقًا لاي وسيلة إعلامية في قضية زيزو، وأحترم عبد الواحد السيد لأنه يتحدث باسم الزمالك لأنه كان مدير الكرة لكني أتحدث بالمستندات، وعقد اللاعب يوجد في البند السادس به شروط إضافية تم الاتفاق بين النادي واللاعب عليها وتعتبر هذا الشروط جزءا لا يتجزأ ومكملة للعقد".

تفاصيل مالية في عقد زيزو مع الزمالك

وشدد:" البند الخامس يصرف للاعب مبلغ قدره 20 ألف جنيه شهريًا، ويحصل اللاعب على 666 ألفا، في حالة التتويج بالدوري، كما يحصل اللاعب على مبلغ وقدره مليون و33 ألف جنيه في حالة التتويج بالكونفدرالية".

زيزو لم يحصل على أي مستحقات من الزمالك

وأضاف: راتب اللاعب مع الزمالك في 3 سنوات 55 مليون جنيه، مقسمة على 3 سنوات 15 مليون أول موسم، و20 في الموسم الثاني، و20 في الموسم الثالث".

وأتم:" زيزو لم يحصل على أي مقابل مادي من الزمالك في الـ3 سنوات، وهذا ما قدمنا في اتحاد الكرة، وحال حصوله على أي مبلغ كان سيوقع على إيصال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.