"العدل الدولية" تصدر اليوم حكمها على إسرائيل لحصارها غزة ومنع المساعدات الإنسانية

تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها ضد إسرائيل في انتهاك القانون الدولي من خلال فرضها حصارًا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

ويقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضًا تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

تنفي إسرائيل جميع هذه الاتهامات، زاعمة الحصار بأن حركة حماس اعترضت شحنات المساعدات وباعتها بأسعار مرتفعة، وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للموقف الإسرائيلي.

ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد الضغطَ الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضًا مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

