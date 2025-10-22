بعد تكليفات المحافظ، حي العمرانية يطلق حملة ترقيم التوكتوك بدون رسوم (صور)

أطلق حي العمرانية حملة لتنفيذ أعمال ترقيم مركبات التوكتوك دون فرض أي رسوم على المواطنين، وذلك لتقنين أوضاع المركبات وتحقيق الانضباط المروري داخل الحي.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة الجيزة لتنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة العامة، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر مركبات "التوك توك" العاملة داخل نطاق المحافظة، والعمل على ترقيمها وتسجيل بياناتها بشكل رسمى، لإحكام السيطرة على المنظومة.وقاد الحملة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، تحت إشراف محمود قدورة وكيل إدارة المتابعة، حيث تم تكثيف جهود فرق العمل الميدانية لتسجيل وترقيم أكبر عدد ممكن من مركبات التوك توك المنتشرة في شوارع الحي.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لإعادة الانضباط المرورى ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية، فى إطار جهودها لتحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهدف من إجراءات حصر وترقيم جميع مركبات "التوك توك" هو منع السلوكيات العشوائية ومنها السير عكس الاتجاه أو بالشوارع الرئيسية، وما ينتج عنها من إعاقات مرورية، مشددًا على ضرورة التزام قائدى مركبات "التوك توك" بخطوط السير المحددة والضوابط القانونية المنظمة لعملهم، لضمان تحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار "النجار"، إلى أن الترقيم يسهم فى رفع معايير السلامة للمواطنين، من خلال سهولة التعرف على هوية صاحب المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة أو تجاوز، بما يحقق الانضباط فى الشارع الجيزاوى ويحسّن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، بمنع الوقوف العشوائى لمركبات "التوك توك" بمداخل الشوارع، مؤكدًا ضرورة تنظيم أماكن توقفهم بما لا يعيق حركة سير المواطنين والسيارات، مع تكثيف الحملات اليومية لمنع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

كما كلف المحافظ بعرض تقرير يومى يوضح نسب الترقيم المحققة فى كل حى ومركز ومدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ وضمان استكمال الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد.

ووجّه المحافظ، الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات والتواجد الميدانى على الطرق والمحاور، لمواجهة السير العكسى، وضبط مركبات "التوك توك"، وإلزامها بالمسارات المحددة، مع العمل على ترقيمها وضبط بياناتها، وذلك لحين تنفيذ مشروع الإحلال والاستبدال بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، والذى من شأنه الحد من الظواهر السلبية الناتجة عن استخدام تلك المركبات.

ومن جانبه أكد رئيس الحي أن حملة ترقيم التوك توك في العمرانية تأتي تنفيذًا مباشرًا لتعليمات محافظ الجيزة، وتهدف إلى تنظيم سير المركبات ومنع المخالفات وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، كما شدد على أن الترقيم يتم بشكل مجاني تمامًا دون تحصيل أي رسوم، حرصًا على دعم السائقين وأصحاب المركبات.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من ترقيم جميع مركبات التوك توك في حي العمرانية، مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى وضع منظومة واضحة لتحديد هوية المركبات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.

