فوائد تناول التمر يوميًا، يجدد نشاطك ويقوي المناعة

مع تغيّر الفصول، وخصوصًا مع قدوم الخريف الذي يتميز بتقلّب درجات الحرارة وضعف المناعة وزيادة الشعور بالكسل والخمول، تزداد الحاجة إلى أطعمة طبيعية تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المهمة.

ويُعدّ التمر من أبرز هذه الأطعمة التي تمنح الجسم ما يحتاجه من طاقة ومعادن وفيتامينات بطريقة طبيعية ومتوازنة، مما يجعل إدخاله في النظام الغذائي اليومي عادة صحية مثالية خلال هذا الفصل تحديدًا.

أهم فوائد التمر لصحة الجسم

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن تناول التمر يوميًا في فصل الخريف من العادات الصحية التي يمكنها أن تعزز عمل مختلف أجهزة الجسم والمزاج والمناعة.

فهو يزوّدكِ بالطاقة اللازمة لمواجهة التعب، ويقوي دفاعاتك ضد نزلات البرد، ويحسن حالتك النفسية، ويمنحكِ بشرة صحية وشعرًا قويًا.



أضافت الدكتورة مها، أن التمر كنز غذائي متكامل. فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الحيوية مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والفسفور، والألياف الطبيعية، إلى جانب الفيتامينات مثل (B6 وA وK)، وكلها عناصر تساهم في دعم صحة الجسم في مواجهة تقلبات الطقس وأعراض الخريف مثل التعب، ونزلات البرد، وجفاف الجلد.





1. تعزيز الطاقة ومقاومة الخمول

مع بداية الخريف، يميل الكثير من الناس إلى الشعور بالكسل والرغبة في النوم أكثر بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس وتغير المزاج. وهنا يأتي دور التمر الذي يُعد من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية، إذ يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وهي سكريات سريعة الامتصاص تمد الجسم بالطاقة في وقت قصير دون الحاجة للجوء إلى الحلويات المصنعة.



تناول 3 إلى 5 تمرات صباحًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الدماغ، وزيادة التركيز، مما يجعل اليوم أكثر حيوية وإنتاجية. ولهذا السبب كان التمر طعامًا أساسيًا في حياة العرب قديمًا، حيث اعتمدوا عليه أثناء السفر أو العمل الشاق في الصحراء، لقدرته على إمداد الجسم بالقوة والنشاط لفترات طويلة.

2. تقوية المناعة والوقاية من أمراض الخريف

فصل الخريف هو موسم انتشار نزلات البرد والأنفلونزا بسبب تقلب الجو بين الحرارة والبرودة. وتناول التمر يوميًا يُعد وسيلة فعالة لتقوية جهاز المناعة، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.

كما أن التمر غني بعنصر الزنك الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز المناعة ومقاومة العدوى، إلى جانب فيتامين A الذي يساعد في حماية الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ما يجعل الجسم أكثر مقاومة لنزلات البرد الموسمية.

يمكن تناول التمر مع كوب من الحليب الدافئ في الصباح أو المساء، وهي وصفة تقليدية معروفة بدعمها للمناعة وتقوية العظام وتحسين المزاج، خاصة في الجو البارد.

3. تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب الموسمي

من المشكلات الشائعة في الخريف ما يُعرف بـ"الاضطراب العاطفي الموسمي"، وهو نوع من الكآبة الخفيفة يصيب البعض مع قلة ضوء الشمس وتغير الجو. وهنا أيضًا يبرز التمر كغذاء رائع لدعم الحالة النفسية، إذ يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج "السيروتونين" و"الميلاتونين" اللذين يُحسّنان المزاج ويعززان النوم الجيد.

كذلك، وجود المغنيسيوم في التمر يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر، بينما تعمل السكريات الطبيعية على رفع مستوى الطاقة النفسية دون تقلبات حادة في المزاج كما تفعل الحلويات المصنعة.

تناول التمر قبل النوم أو مع كوب من الأعشاب المهدئة (مثل البابونج) قد يساعد على النوم الهادئ والتخلّص من التوتر بعد يوم طويل من العمل أو المسؤوليات.

4. تحسين الهضم والتخلص من الإمساك

من المعروف أن التمر من أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة في فترات تغير الطقس التي قد تسبب بطء الهضم أو الإمساك.

يحتوي التمر على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الإخراج. كما أنه يساعد على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز الهضم ويدعم المناعة في الوقت ذاته.

ولتحقيق أفضل فائدة، يُنصح بنقع 3 تمرات في كوب من الماء طوال الليل وتناولها صباحًا على معدة فارغة، وهي طريقة فعالة في تنظيف القولون وتنشيط الجهاز الهضمي.

5. الحفاظ على صحة القلب والوقاية من فقر الدم

التمر غذاء مثالي لصحة القلب، إذ يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان في ضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب. كما يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

أما بالنسبة لفقر الدم، فالتمر غني جدًا بـ الحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران ضروريان لتكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. لذلك، تناول التمر بانتظام يساعد النساء والفتيات خصوصًا في الوقاية من الأنيميا المرتبطة بالدورة الشهرية أو سوء التغذية.

6. العناية بالبشرة والشعر في الخريف

من المعروف أن البشرة والشعر يتأثران بشكل كبير بتغير الفصول، خاصة مع انخفاض الرطوبة في الخريف. تناول التمر بانتظام يساعد على ترطيب البشرة من الداخل لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تعزز إنتاج الكولاجين وتحافظ على مرونة الجلد.

كما أن وجود فيتامين B5 والحديد في التمر يساعد على تقوية الشعر وتقليل تساقطه، بينما تعمل مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجفاف أو قلة شرب الماء.

يمكنكِ أيضًا تحضير ماسك طبيعي من التمر المهروس مع العسل لتغذية البشرة وتفتيحها بلطف خلال فصل الخريف.

7. الطريقة المثالية لتناول التمر يوميًا

يفضل تناول من 3 إلى 7 تمرات يوميًا، حسب احتياجات الجسم ونمط الحياة. ويمكن إدخاله في النظام الغذائي بطرق متنوعة:

مع كوب من الحليب أو الزبادي في الإفطار.

مع المكسرات كوجبة خفيفة مغذية.

في وصفات الحلويات الصحية بدل السكر الأبيض.

مهروسًا مع زبدة الفول السوداني كطاقة فورية قبل التمرين.

