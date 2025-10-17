بمشاركة مصرية، لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة

اعترض لاعبو الدوري الإسباني على قرار رابطة "الليجا" بإقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرين أن القرار يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتخذ دون حوار كاف مع الأطراف المعنية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت رسميا عن إقامة المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ17 من المسابقة، على ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي الأمريكية، لتصبح أول مباراة رسمية في تاريخ الدوريات الأوروبية تقام خارج حدود الدولة المنظمة.

وأكد رئيس رابطة الليجا، خافيير تيباس، أن التجربة ستكرر مرة واحدة كل عام، في إطار خطة تهدف لتوسيع انتشار البطولة عالميًا.

اعتراض عدد من الأندية

لكن القرار قوبل باعتراض من عدد من الأندية، أبرزها ريال مدريد، الذي رأى أن نقل المباراة خارج إسبانيا يفقد فريق فياريال ميزة اللعب على أرضه، ويخالف مبدأ العدالة التنافسية بين الفرق.

وفي خطوة احتجاجية رمزية، أعلنت رابطة لاعبي الدوري الإسباني أن جميع لاعبي الفرق، باستثناء فياريال وبرشلونة، قرروا عدم لمس الكرة خلال أول 15 ثانية من مباريات الجولة التاسعة من البطولة، تعبيرا عن رفضهم لغياب الشفافية والتشاور في اتخاذ القرار.

وانطلقت الجولة التاسعة، الجمعة، بمباراة ريال أوفييدو أمام إسبانيول، والتي شهدت تنفيذ الاحتجاج بمشاركة المهاجم المصري هيثم حسن، لاعب أوفييدو.

وأكدت رابطة اللاعبين في بيانها الرسمي أن هذا التحرك يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بضرورة احترام الحوار والشراكة مع اللاعبين قبل اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبل المسابقة وجماهيرها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.