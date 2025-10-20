التشكيل الرسمي لمباراة وست هام يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن فريقا وست هام يونايتد وبرينتفورد، تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل هام يونايتد ضد برينتفورد

حارس المرمى: أريولا

الدفاع: ووكر بيترز ـ توديبو ـ كيلمان ـ سكارلز.

خط الوسط: فرنانديز ـ إرفينج ـ سوستشيك.

الهجوم: بوين ـ سامرفيل ـ باكيتا.

تشكيل برينتفورد ضد هام يونايتد

حارس المرمى: كيلهير

الدفاع: كايويدو ـ كولينز ـ فان دن بيرج ـ ايير.

خط الوسط: هندرسون ـ يارموليك ـ أواتارا ـ دامسجاردـ شادي.

الهجوم: تياجو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.