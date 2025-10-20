الإثنين 20 أكتوبر 2025
التشكيل الرسمي لمباراة وست هام يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد

أعلن فريقا وست هام يونايتد وبرينتفورد، تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

تشكيل هام يونايتد ضد برينتفورد

حارس المرمى: أريولا

الدفاع: ووكر بيترز ـ توديبو ـ كيلمان ـ سكارلز. 

خط الوسط: فرنانديز ـ إرفينج ـ سوستشيك. 

الهجوم: بوين ـ سامرفيل ـ  باكيتا.

 

تشكيل برينتفورد ضد هام يونايتد 

حارس المرمى: كيلهير

الدفاع: كايويدو ـ  كولينز ـ فان دن بيرج ـ ايير. 

خط الوسط: هندرسون ـ  يارموليك ـ أواتارا ـ دامسجاردـ شادي. 

الهجوم: تياجو. 

وست هام يونايتد وبرينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

