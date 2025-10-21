رفضًا للحرب نيابة عن إسرائيل والصدام مع حماس، دول مترددة في إرسال قوات إلى غزة

يستند اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، إلى افتراضات رئيسية بأن تتخلى عناصر حماس عن أسلحتها، مع نشر قوات حفظ سلام دولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل العسكري من القطاع.

دول تتخوف من إرسال قوات إلى غزة

لكن حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الدول التي قد تُشكل تلك القوة مترددة في إرسال جنود قد يدخلون في صراع مباشر مع حماس، وفقًا لدبلوماسيين وأشخاص مطلعين على المداولات.

وتطالب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي أدت إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس وتبادل للرهائن مقابل أسرى ومعتقلين، النشر الفوري لـ"قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة.

وكانت الفكرة أن تقوم القوة الدولية بتأمين المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع دخول الذخائر إلى القطاع، وتسهيل توزيع المساعدات، وتدريب قوة شرطة فلسطينية.

إنشاء ونشر قوة دولية في غزة

إن إنشاء ونشر قوة دولية في غزة قد يحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار الحالي لديه فرصة للتطور إلى اتفاق دائم، وما إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون يتحركون نحو الهدف الأوسع المتمثل في السلام الدائم.

يقول دبلوماسيون ومسؤولون آخرون من عدة دول مطلعون على الوضع، إنه لم يُحرز تقدم يُذكر بشأن موعد تشكيل القوة بسبب الالتباس حول مهمتها، والذي يبدو أنه العقبة الأخطر.

جندي إسرائيلي، فيتو

وصرح ممثلون من عدة دول يُنظر إليها على أنها مشاركة محتملة، في جلسات خاصة، بأنهم لن يلتزموا بإرسال قوات حتى تتضح المهام المتوقعة من القوة عند وصولها إلى غزة، وفقًا لدبلوماسيين اطلعا على المناقشات في الأيام الأخيرة.

يتمثل قلقهم الرئيسي في ألا يُتوقع من قواتهم محاربة مسلحي حماس، الذين لا يزال بعضهم مدججين بالسلاح، نيابةً عن إسرائيل. وقال المسؤولون إن هذا الاحتمال وحده كافٍ بالنسبة للعديد من الدول للتراجع.

وأشارت بعض الدول أيضًا في مناقشات خاصة إلى أنها لا تريد تواجد قواتها في مراكز مدن غزة، نظرًا للخطر الذي تشكله حماس وشبكات أنفاقها، وفقًا لمناقشات مع أشخاص مطلعين على المحادثات.

تحدث جميع الأشخاص شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، وأصرّوا على عدم الكشف عن هويات الدول المترددة لمناقشة هذه المناقشات الحساسة.

وأكد هجوم عنيف شنته إسرائيل على غزة يوم الأحد الماضي هذه المخاوف، بعدما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيًا، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، الذين لا يُفرّقون بين الضحايا المدنيين والمقاتلين.

