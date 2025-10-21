الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوشنر: نعمل على استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كوشنر، فيتو
كوشنر، فيتو

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك «الكثير من الأمور الممتازة تحصل بشأن غزة»، مؤكدًا أن طرفي النزاع ينتقلان من عامين من الحرب إلى عصر من السلام، في إشارة إلى التحول الجاري بعد توقيع اتفاق غزة الأخير.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأوضح كوشنر أن العمل جارٍ للتأكد من استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تركز على تثبيت الاستقرار، وإعادة إعمار غزة، وتوسيع المناطق الآمنة داخل القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة «ستضع أسسًا حقيقية للسلام الدائم».

وأضاف كوشنر أن التطورات الحالية تسير بشكل أفضل مما كان متوقعًا، بفضل التنسيق القائم بين إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية وإعادة البناء.

رسالة تفاؤل أمريكية

وختم كوشنر حديثه قائلًا إن الإدارة الأمريكية ترى في المرحلة المقبلة «فرصة تاريخية لغزة والمنطقة بأكملها»، مشددًا على أن السلام لن يكون شعارًا سياسيًا بل واقعًا يُبنى على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوشنر اتفاق غزة ترامب الرئيس الأمريكى غزة

مواد متعلقة

كوشنر: طرفا النزاع في غزة ينتقلان إلى عصر السلام

نائب الرئيس الأمريكي يعلن افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة

30 ألفًا وصلت العريش بالفعل، 80 ألف خيمة إيواء قطرية إلى غزة بالتنسيق مع مصر

الأكثر قراءة

رئيس إسرائيل يبحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads