كوشنر: نعمل على استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك «الكثير من الأمور الممتازة تحصل بشأن غزة»، مؤكدًا أن طرفي النزاع ينتقلان من عامين من الحرب إلى عصر من السلام، في إشارة إلى التحول الجاري بعد توقيع اتفاق غزة الأخير.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأوضح كوشنر أن العمل جارٍ للتأكد من استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تركز على تثبيت الاستقرار، وإعادة إعمار غزة، وتوسيع المناطق الآمنة داخل القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة «ستضع أسسًا حقيقية للسلام الدائم».

وأضاف كوشنر أن التطورات الحالية تسير بشكل أفضل مما كان متوقعًا، بفضل التنسيق القائم بين إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية وإعادة البناء.

رسالة تفاؤل أمريكية

وختم كوشنر حديثه قائلًا إن الإدارة الأمريكية ترى في المرحلة المقبلة «فرصة تاريخية لغزة والمنطقة بأكملها»، مشددًا على أن السلام لن يكون شعارًا سياسيًا بل واقعًا يُبنى على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.