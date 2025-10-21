الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

ترامب يتوعد حماس بنهاية سريعة ووحشية إذا لم تنفذ اتفاقه

ترامب يتوعد حماس،
ترامب يتوعد حماس، فيتو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة له على منصته “تروث سوشيال”، أن عددا من حلفائه في منطقة الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم للدخول بقوة عسكرية في غزة، زاعمًا أنهم أبلغوه برغبتهم في تأديب حماس.

ترامب يتوعد حماس بنهاية وحشية

وأكد ترامب أنه قال لهم: “ليس بعد!، فما زال هناك أمل في أن تفعل حماس الشيء الصواب. أمّا إذا لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة، وغاضبة، ووحشية”.

الرئيس الأمريكي ترامب يكشف مطالف حلفائه في المنطقة، فيتو
الرئيس الأمريكي ترامب يكشف مطالب حلفائه في المنطقة، فيتو

وقال ترامب في تدوينة له على منصة “تروث سوشال”: “عدد من حلفائنا العظام الآن في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به أبلغوني بوضوح وبقوة، وبحماس كبير، أنهم سيرحبون بالفرصة، بناءً على طلبي، للدخول إلى غزة بقوة عسكرية كبيرة و«تأديب حماس» إذا استمرت حماس في التصرف بشكل سيّئ، في انتهاكٍ لاتفاقها معنا”.

وأوضح ترامب أنه “لم يُرَ مثل هذا الحبّ والحماس تجاه الشرق الأوسط منذ ألف عام! إنه مشهد جميل حقًا!”.

وعن رده على طلب حلفائه، قال ترامب: “قلتُ لتلك الدول، ولإسرائيل أيضًا: «ليس بعد!» فما زال هناك أمل في أن تفعل حماس الشيء الصواب. أمّا إذا لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة، وغاضبة، ووحشية!”.

وقف إطلاق النار في غزة سارٍ

واختتم الرئيس الأمريكي ترامب قائلًا: “أودّ أن أشكر جميع الدول التي اتصلت لتقديم المساعدة، كما أودّ أن أشكر الدولة العظيمة والقوية إندونيسيا وقائدها الرائع على كل ما قدّموه من دعمٍ ومساعدة للشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية.. إلى الجميع، شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.


وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال في تصريحات له، أمس الاثنين: “إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أن “حماس متمردة بعض الشيء، لكنه يعتقد أن قيادتها غير متورطة في ذلك”. حسبما قال في تصريحاته أمس الاثنين بعد يوم من العنف أشعله هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي في رفح.

رئيس كولومبيا يتهم ترامب بالسعي لغزو فنزويلا

ترامب يدرس تخفيف عقوبة ديدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس وقف إطلاق النار فى غزة إعلان وقف إطلاق النار في غزة اتفاق وقف اطلاق النار في غزة إدارة ترامب وحماس

مواد متعلقة

ترامب يبدأ في هدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات (فيديو)

مسئولون أمريكيون: إدارة ترامب تحاول منع نتنياهو من إلغاء اتفاق غزة

خليل الحية: ما سمعناه من ترامب وشاهدناه في مصر يطمئننا أن حرب غزة انتهت فعليا

ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها

الأكثر قراءة

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

وليد سليمان لـ«فيتو»: حررنا محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

هبوط أسعار الذهب بأعلى وتيرة يومية في 4 سنوات

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

330 وظيفة مهندس.. الشروط ومواعيد وطريقة التقديم لوظائف وزارة الري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات والسور المستحب قراءتها في أذكار المساء

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية