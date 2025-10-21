ترامب يتوعد حماس بنهاية سريعة ووحشية إذا لم تنفذ اتفاقه

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة له على منصته “تروث سوشيال”، أن عددا من حلفائه في منطقة الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم للدخول بقوة عسكرية في غزة، زاعمًا أنهم أبلغوه برغبتهم في تأديب حماس.

ترامب يتوعد حماس بنهاية وحشية

وأكد ترامب أنه قال لهم: “ليس بعد!، فما زال هناك أمل في أن تفعل حماس الشيء الصواب. أمّا إذا لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة، وغاضبة، ووحشية”.

الرئيس الأمريكي ترامب يكشف مطالب حلفائه في المنطقة، فيتو

وقال ترامب في تدوينة له على منصة “تروث سوشال”: “عدد من حلفائنا العظام الآن في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به أبلغوني بوضوح وبقوة، وبحماس كبير، أنهم سيرحبون بالفرصة، بناءً على طلبي، للدخول إلى غزة بقوة عسكرية كبيرة و«تأديب حماس» إذا استمرت حماس في التصرف بشكل سيّئ، في انتهاكٍ لاتفاقها معنا”.

وأوضح ترامب أنه “لم يُرَ مثل هذا الحبّ والحماس تجاه الشرق الأوسط منذ ألف عام! إنه مشهد جميل حقًا!”.

وعن رده على طلب حلفائه، قال ترامب: “قلتُ لتلك الدول، ولإسرائيل أيضًا: «ليس بعد!» فما زال هناك أمل في أن تفعل حماس الشيء الصواب. أمّا إذا لم تفعل، فستكون نهاية حماس سريعة، وغاضبة، ووحشية!”.

وقف إطلاق النار في غزة سارٍ

واختتم الرئيس الأمريكي ترامب قائلًا: “أودّ أن أشكر جميع الدول التي اتصلت لتقديم المساعدة، كما أودّ أن أشكر الدولة العظيمة والقوية إندونيسيا وقائدها الرائع على كل ما قدّموه من دعمٍ ومساعدة للشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية.. إلى الجميع، شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.



وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال في تصريحات له، أمس الاثنين: “إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أن “حماس متمردة بعض الشيء، لكنه يعتقد أن قيادتها غير متورطة في ذلك”. حسبما قال في تصريحاته أمس الاثنين بعد يوم من العنف أشعله هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي في رفح.

