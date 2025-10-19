ضربات جوية وعودة الهجمات البرية، إسرائيل تنقض العهد ووقف إطلاق النار فى غزة على المحك

قال جيش االحرب الإسرائيلي، اليوم: إنه شن ضربات جوية وقصفا مدفعيا على أهداف في جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يضعف الآمال في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى نهاية دائمة للعدوان، في وقت تبادلت فيه تل أبيب الاتهامات مع حركة حماس بـ خرق الاتفاق.

عودة هجمات إسرائيل على غزة

وتشكل هجمات العدو الإسرائيلي اليوم، التى وقعت الأحد، أخطر اختبار لوقف إطلاق نار هش بالفعل دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الجاري.

وزعم جيش الاحتلال، أن الغارات استهدفت مسلحي –المقاومة- في منطقة رفح أطلقوا النار على جنوده. وأضاف أن الهجمات دمرت أنفاقا ومباني عسكرية.

فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترد بقوة على هجمات حماس على جنودها.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

وأضافت كتائب القسام، "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".

دوي انفجارات وأعيرة نارية في رفح جنوب القطاع

وقال فلسطينيون في قطاع غزة لـ رويترز، إنهم سمعوا دوي انفجارات وأعيرة نارية في رفح جنوب القطاع، وقال شهود على نحو منفصل إن إطلاقا كثيفا لقذائف دبابات إسرائيلية وقع في بلدة عبسان قرب خان يونس في جنوب القطاع.

وزعم مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق اليوم، إن حماس نفذت هجمات عدة على قوات إسرائيلية داخل غزة، منها هجوم بقذيفة صاروخية وآخر نفذه قناصة على جنود إسرائيليين.

غزة، فيتو

وتابع المسؤول "حدثت الواقعتان في منطقة خاضعة لسيطرة إسرائيلية... وهذا انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار".

فى ذات السياق زعم وزير جيش الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيحدد بعلامات واضحة، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار أو محاولة لعبور الخط ستواجه بإطلاق النار.

من جهته قال عزت الرشق القيادي الكبير في حماس، اليوم "تؤكد حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه".

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة أمس السبت، إن إسرائيل ارتكبت 47 انتهاكا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 38 وإصابة 143.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في بيان "تنوعت هذه الخروقات بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب".

تتبادل الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار منذ أيام، وقالت إسرائيل إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

ونشب أيضا خلاف بين الاحتلال وحركة حماس بشأن إعادة رفات الرهائن القتلى. وطالبت إسرائيل بأن تفي حماس بالتزاماتها في تسليم رفات باقي الرهائن المتوفين وعددهم 28.

وسلمت حركة حماس آخر الرهائن الأحياء لديها وعددهم 20 وسلمت أيضا 12 جثة، لكنها قالت إن العملية تحتاج إلى مجهود وإلى معدات خاصة لانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

نتنياهو يبلغ ترامب قبل عودة الهج

وحسب وكالة "رويترز" لا تزال هناك عقبات جسيمة أمام خطة ترامب لإنهاء الحرب. ولم تحل بعد قضايا رئيسية تتعلق بنزع سلاح حماس وكيفية إدارة غزة، وتشكيل "قوة استقرار" دولية والخطوات اللازمة من أجل إقامة دولة فلسطينية.

على الصعيد الاقتصادي سبب تجدد العنف في غزة والمخاوف من انهيار وقف إطلاق النار في هبوط مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بما يقارب 2% اليوم.

نقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول أمريكى قوله: إن إسرائيل أبلغت واشنطن قبل تنفيذ ضربات في غزة ردا على خرق حماس للاتفاق.

وبحسب الإعلام العبري، فإن جيش الاحتلال يعتزم شن غارات جوية محددة على أهداف لحماس، وتقليص تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.