الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوشنر: لن تبدأ عمليات الإعمار في مناطق تسيطر عليها حماس داخل غزة

كوشنر، فيتو
كوشنر، فيتو

أكد جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عمليات إعادة الإعمار في غزة لن تبدأ في أي منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة حركة حماس، موضحًا أن الإدارة الأمريكية ترى أن “إعادة الإعمار يجب أن تتم في بيئة آمنة وخالية من نفوذ الميليشيات”.

الأولوية للمناطق الآمنة

وأضاف كوشنر أن الأولوية ستكون للمناطق الآمنة التي جرى تحديدها ضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدًا أن فرق العمل الأمريكية والإسرائيلية والأممية تتابع تنفيذ الخطة “بدقة عالية لضمان عدم تسرب الموارد إلى الأذرع المسلحة”.

من الحرب إلى السلام

وأوضح المبعوث الأمريكي أن غزة تشهد تحولًا من عامين من الحرب إلى عصر جديد من السلام، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار ستتم “بما يخدم المدنيين فقط وليس أي فصيل عسكري”.

وختم كوشنر تصريحه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تموّل أو تدعم أي نشاط في مناطق تُدار من قبل حماس، مشددًا على أن “من يختار طريق السلاح لن يكون جزءًا من مستقبل غزة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوشنر غزة حماس الرئيس الأمريكى مبعوث الرئيس الامريكي إعادة الإعمار في غزة

مواد متعلقة

كوشنر: نعمل على استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كوشنر: طرفا النزاع في غزة ينتقلان إلى عصر السلام

ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس

الأكثر قراءة

رئيس إسرائيل يبحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads