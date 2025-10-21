الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ويتكوف: مركز التعاون العسكري المدني يعالج الكثير من المشكلات في غزة

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أحد القادة المشاركين في تأسيس مركز التعاون العسكري المدني الخاص بغزة، إن المركز الجديد "سيعالج الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع"، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن بين الأمن والتنمية من أجل إعادة إعمار غزة بشكل مستدام.

اتفاق غزة.. من التحدي إلى التطبيق

وأضاف ويتكوف أن توقيع اتفاق غزة كان تحديًا حقيقيًا نظرًا للتعقيدات السياسية والإنسانية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأهم الآن هي التطبيق الفعلي على الأرض، بما يضمن تنفيذ المشروعات وإيصال المساعدات في بيئة آمنة ومنظمة.

تعاون دولي مشترك بشأن إعادة إعمار غزة

وأوضح أن المركز يعمل بتنسيق مباشر بين إسرائيل، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، بهدف إدارة الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الميدانية لضمان عدم عودة التوتر من جديد.

واختتم ويتكوف تصريحاته بالتأكيد على أن العمل الميداني المشترك سيعيد الثقة بين الأطراف، مشيرًا إلى أن “الطريق نحو السلام طويل، لكنه هذه المرة مبني على خطوات عملية وليست شعارات”.

