الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقارير حول الأوضاع بغزة: 80 شهيدا و300 مصاب في الاعتداءات الإسرائيلية منذ وقف النار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، حول آخر التطورات في قطاع غزة، بسقوط 80 شهيدا وأكثر من 300 مصاب جراء الاعتداءات الإسرائيلية مُنذ وقف إطلاق النار، بحسب تقارير وزارة الصحة في غزة.

وأوضحت الصحة في غزة أن ألف مريض بحاجة إلى السفر وتلقي العلاج خارج القطاع و5600 طفل مصاب تلقوا الإذن بالخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، إنهم استلموا حتى الآن 150 جثة لشهداء كانوا محتجزين لدى إسرائيل لفترات طويلة، وتم التعرف حتى اللحظة على 31 جثمانا.

بينما قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، وملتزمون بالاتفاق وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن الجثة التي سلمتها حركة حماس في غزة، الليلة الماضية ضمن ترتيبات صفقة التبادل، هي للرقيب أول تال حاييمي، قائد فصيلة الحراسة في مستوطنة "نير عوز"، الذي أُسر خلال معارك 7 أكتوبر 2023.

وتعاني أكثر من 90% من العائلات في غزة، من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فيما تعرضت نحو 80% من منشآت الإمداد والصرف الصحي في القطاع للشلل أو الدمار الكامل، بحسب إعلام فلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي التطورات في قطاع غزة الصحة في غزة الصرف الصحي جيش الاحتلال رئيس حركة حماس

مواد متعلقة

مسئولون أمريكيون: إدارة ترامب تحاول منع نتنياهو من إلغاء اتفاق غزة

فكر خارج الصندوق، بشارة بحبح يوجه رسالة مؤثرة إلى أهالي قطاع غزة

حماس: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار رغم التزامنا الكامل ببنوده

الأكثر قراءة

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads