تقارير حول الأوضاع بغزة: 80 شهيدا و300 مصاب في الاعتداءات الإسرائيلية منذ وقف النار

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، حول آخر التطورات في قطاع غزة، بسقوط 80 شهيدا وأكثر من 300 مصاب جراء الاعتداءات الإسرائيلية مُنذ وقف إطلاق النار، بحسب تقارير وزارة الصحة في غزة.

وأوضحت الصحة في غزة أن ألف مريض بحاجة إلى السفر وتلقي العلاج خارج القطاع و5600 طفل مصاب تلقوا الإذن بالخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، إنهم استلموا حتى الآن 150 جثة لشهداء كانوا محتجزين لدى إسرائيل لفترات طويلة، وتم التعرف حتى اللحظة على 31 جثمانا.

بينما قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، وملتزمون بالاتفاق وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجثة التي سلمتها حركة حماس في غزة، الليلة الماضية ضمن ترتيبات صفقة التبادل، هي للرقيب أول تال حاييمي، قائد فصيلة الحراسة في مستوطنة "نير عوز"، الذي أُسر خلال معارك 7 أكتوبر 2023.

وتعاني أكثر من 90% من العائلات في غزة، من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فيما تعرضت نحو 80% من منشآت الإمداد والصرف الصحي في القطاع للشلل أو الدمار الكامل، بحسب إعلام فلسطيني.

