رئيس المخابرات العامة يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

يتوجه اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع المسئولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبحث دخول المساعدات الإنسانية وتذليل أي عقبات كالتى تواجه تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حاليا.



