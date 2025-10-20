حماس: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار رغم التزامنا الكامل ببنوده

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ثابتة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الحركة التزمت بكل تفاصيل الاتفاق وخاصة في مرحلته الأولى.

وقالت الحركة في بيان رسمي إنّها قامت بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، التزامًا بما تم الاتفاق عليه، مضيفة أنها تعمل بشكل يومي على استكمال تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين وفقًا للترتيبات الإنسانية المتفق عليها.

دعوة للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته

وشددت حماس على ضرورة أن يمارس الوسطاء والمجتمع الدولي ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال الإسرائيلي لضمان تنفيذ التزاماته بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن التهدئة لن تستمر ما لم يتوقف الاحتلال عن خروقاته الميدانية المتكررة.

اتهامات متبادلة تهدد استقرار الاتفاق

ويأتي بيان حماس في ظل تصاعد التوترات الميدانية في غزة، وتبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ الأخير، الذي أنهى الحرب وفتح مسارًا إنسانيًا جديدًا برعاية إقليمية ودولية.

