موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وديكيداها

وفاز نادي الزمالك على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت الماضي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

تبدأ بـ 75 جنيها، طرح تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها في إياب الكونفدرالية

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا للقاء العودة أمام ديكيداها

أهداف مباراة الزمالك وديكيداها

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

