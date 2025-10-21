تبدأ بـ 75 جنيها، طرح تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها في إياب الكونفدرالية

أعلنت شركة “تذكرتي” عن طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام فريق ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت الشركة أن الحجز سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع ضرورة تفعيل بطاقة المشجع لدخول المدرجات.

تذكرتي تعلن

وتأتي المباراة بعد فوز الزمالك الكبير في لقاء الذهاب، حيث يسعى الفريق الأبيض لتأكيد تفوقه والتأهل لدور المجموعات.

ومن المنتظر حضور جماهيري مميز لدعم الفريق الأبيض في مهمته الأفريقية.

