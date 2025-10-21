الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تبدأ بـ 75 جنيها، طرح تذاكر مباراة الزمالك وديكيداها في إياب الكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أعلنت شركة “تذكرتي” عن طرح تذاكر مباراة الزمالك أمام فريق ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت الشركة أن الحجز سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع ضرورة تفعيل بطاقة المشجع لدخول المدرجات.

تذكرتي تعلن 
تذكرتي تعلن 

وتأتي المباراة بعد فوز الزمالك الكبير في لقاء الذهاب، حيث يسعى الفريق الأبيض لتأكيد تفوقه والتأهل لدور المجموعات.

ومن المنتظر حضور جماهيري مميز لدعم الفريق الأبيض في مهمته الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعلنت شركة الزمالك وديكيداها الصومالي الزمالك وديكيداها الزمالك التأهل لدور المجموعات مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي مباراة الزمالك وديكيداها

مواد متعلقة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا للقاء العودة أمام ديكيداها

بدأ توافد الأعضاء في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

تعرف على موقف الزمالك من عودة طارق حامد

جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة ديكيداها

لاعب من منتخب المغرب المتوج بمونديال الشباب على رادار الزمالك

الزمالك يعلن استقالة حازم إمام من الجهاز الفني

خوان بيزيرا، الساحر البرازيلي خاطف قلوب جماهير الزمالك والمصريين

الزمالك يكشف سبب غياب حازم إمام عن تدريبات الفريق

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

رئيس المخابرات العامة يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية