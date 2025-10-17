السبت 18 أكتوبر 2025
ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة ديكيداها في الكونفدرالية بسبب الإصابة

الزمالك
الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثلاثة من عناصره  في مواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ثلاثي الزمالك خارج مباراة ديكيداها 

ويغيب عن قائمة الزمالك كل من عدي الدباغ وناصر منسي وآدم كايد بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها الثلاثي، والتي حالت دون جاهزيتهم للمشاركة في اللقاء.

ويواصل عدي الدباغ برنامجه التأهيلي عقب إصابته في العضلة الضامة، بينما يخضع ناصر منسي للمرحلة الثانية من العلاج بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أما آدم كايد، فيعاني من إصابة في عضلة السمانة.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

وحضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب تواجد ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسئولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدا السبت، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

