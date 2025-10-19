أخبار الرياضة اليوم: رحيل مدرب الزمالك.. رقم سلبي لمحمد صلاح.. سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز.. أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



قال مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب الأهلي: إنه يجهز لمباغتة الأهلي بمفاجأة جديدة قبل جلسة مناقشة ملف تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

شارك محمد صلاح نجم منتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، في خسارة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.

كشف حازم إمام أسباب تقديم استقالته من منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إيجل نوار البوروندي في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أنه يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة عليه في قيادة أكبر نادي في القارة السمراء.

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حركة تغييرات موسعة لعدد من القيادات داخل ديوان عام الوزارة والقطاعات المختلفة، في إطار خطة التطوير المؤسسي لتحقيق مزيد من الانضباط الإداري والكفاءة في الأداء، وضخ دماء جديدة.

تنس الطاولة، شهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبا المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب رحيل حازم إمام عن منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الفريق سيكون الحارس الأساسي في مواجهة العودة أمام ديكيداها الصومالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستا" عن بدء طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري، التي تقام في ضيافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبلين.

