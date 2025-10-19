أخبار الرياضة اليوم: رحيل مدرب الزمالك.. رقم سلبي لمحمد صلاح.. سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز.. أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي قبل جلسة مناقشة التجديد
قال مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب الأهلي: إنه يجهز لمباغتة الأهلي بمفاجأة جديدة قبل جلسة مناقشة ملف تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد
شارك محمد صلاح نجم منتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، في خسارة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)
فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز.
أول تعليق من حازم إمام بعد رحيله عن الزمالك
كشف حازم إمام أسباب تقديم استقالته من منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.
ييس توروب: جئت إلى الأهلي لأضيف بطولات جديدة وأسعد الجماهير
أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إيجل نوار البوروندي في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أنه يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة عليه في قيادة أكبر نادي في القارة السمراء.
أشرف صبحي يجري حركة تغييرات في قيادات وزارة الشباب والرياضة
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حركة تغييرات موسعة لعدد من القيادات داخل ديوان عام الوزارة والقطاعات المختلفة، في إطار خطة التطوير المؤسسي لتحقيق مزيد من الانضباط الإداري والكفاءة في الأداء، وضخ دماء جديدة.
تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)
تنس الطاولة، شهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبا المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية.
أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز يانيك فيريرا
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب رحيل حازم إمام عن منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.
محمد عواد الحارس الأساسي للزمالك في لقاء العودة أمام ديكيداها
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الفريق سيكون الحارس الأساسي في مواجهة العودة أمام ديكيداها الصومالي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة
السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستا" عن بدء طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري، التي تقام في ضيافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبلين.
