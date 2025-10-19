الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ريال مدريد وخيتافي في الشوط الأول

تعادل فريق ريال مدريد، مع نظيره خيتافي، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 علي أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيدي فالفيردي – جوردي ألبا – إيدير ميليتاو – كاريراس.

في خط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: ماستانتونو – كيليان مبابي – رودريجو.

مباراة ريال مدريد وخيتافي

ويتولى الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وخيتافي في حين أن حكم تقنية الفيديو في المباراة سيكون بابلو جونزاليس، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني.

كان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال بثلاثية لهدف، وخيتافي تعرض لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد فوزه القاتل أمام جيرونا بهدفين لهدف في الجولة التاسعة مساء السبت.

