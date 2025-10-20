جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة ديكيداها

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني للفريق فيريرا سيعقد جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات المقبلة، لمراجعة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب أمام ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.



يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة العودة المرتقبة، التي يسعى الزمالك خلالها لتحقيق فوز كبير يؤكد تأهله للدور المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أسباب رحيل حازم إمام عن منصبه في الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

أسباب رحيل حازم إمام عن جهاز فيريرا

وأكد المصدر أن التجاهل التام من يانيك فيريرا لآرائه الفنية، كان سببا رئيسيا في رحيله عن منصبه، بالإضافة إلى دخوله في مشادة مع فيريرا مؤخرا.

وأضاف المصدر: رأى “إمام” أن الجهاز الفني لا يرغب في تواجده، كما أن فيريرا رفض استمراره بعد انقطاعه عن التواجد خلال الفترة الماضية.

