زمالك 2006 يفوز على وادي دجلة 6-2 في دوري الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على وادي دجلة بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

الزمالك ووادي دجلة

سجل أهداف الزمالك: يوسف نصر، وأحمد علي "سينا"، وأحمد حسن، وسيف محمد، وحسام عاشور التقي، وزياد مدحت.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا، منذ بداية الشوط الأول، وهدد الأبيض مرمى وادي دجلة أكثر من مرة، ونجح يوسف نصر في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16، وبعدها واصل الفريق هجومه، لينجح أحمد علي "سينا" في إضافة الثاني بالدقيقة 29، قبل أن تتلقى الشباك البيضاء، هدفًا من الفريق الدجلاوي، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على مرمى دجلة، وأتيحت هجمة مرتدة للمضيف، ليقوم بتسجيل الثاني والتعادل، وبعدها استمر الضغط الزملكاوي، واستطاع أحمد حسن تسجيل الثالث عن طريق أحمد حسن في الدقيقة 56، وبعدها سجل سيف محمد الرابع في الدقيقة 60، وانتفض الأبيض في الهجوم، ونجح حسام عاشور التقي، في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 71، واختتم زياد مدحت الأهداف في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بسداسية مقابل هدفين.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق كل من: بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وتامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2007 كل من: طه فؤاد مدربًا، محمد مرزوق مدرب مساعد، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، محمد سامي معدًا بدنيًا، وسيد جاد مسئولًا للمهمات.

