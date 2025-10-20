الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ساسي بمواجهة محرز، الأهلي السعودي والغرافة القطري بالقوة الضاربة بدوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

دوري أبطال آسيا، أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة، وبيدرو مارتينيز مدرب الغرافة القطري، تشكيل فريقهما، للمواجهة التي تجمعهما في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

تشكيل الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري

حراسة المرمى: فيرلاند ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، ريان حامد، ماتيو دامس.

الوسط: كيسيه، إنزوميو، أتانجانا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ماتيوس

 

تشكيل الغرافة القطري ضد الأهلي السعودي

حراسة المرمى: خليفة أبو بكر.

خط الدفاع: أيوب محمد، سايدو سانو، هيون سو، سيف الدين فضل الله.

خط الوسط: جونارسون، فرجاني ساسي، فابريكو دياز.

خط الهجوم: أحمد الجانحي، خوسيليو، براهيمي.

يوفنتوس يجدد عقد نجمه قبل مواجهة ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا

أبو ريدة: الإدارة وجهاز المنتخب الأول يدعمون الناشئين قبل السفر لكأس العالم

وفي نفس الجولة حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزا مستحقا على الدحيل القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الدحيل القطري بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق كريستوف بيونتيك، قبل أن يتعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة 35، ثم أحرز اللاعب براهيما ديارا هدف التقدم الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة ضغطه الهجومي على مرمى الدحيل، وتمكن من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق علاء الدين زهير.

الأهلي السعودي تشكيل الأهلي السعودي الدحيل القطري دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة

