الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادا للقاء العودة أمام ديكيداها

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء لتدريبات استشفائية في المران استعدادا للقاء العودة أمام ديكيداها الصومالي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

بدء التسجيل في عمومية الزمالك للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية