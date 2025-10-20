الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي السعودي يضرب الغرافة برباعية نظيفة ويتصدر ترتيب دوري أبطال آسيا

اهلي جدة
اهلي جدة

دوري أبطال آسيا، فاز فريق الأهلي السعودي، على نظيره الغرافة القطري، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء، في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

أهداف مباراة الأهلي والغرافة

سجل هدف الأهلي الأول اللاعب إنزوميو في الدقيقة 32، فيما جاء الهدفين الثاني والثالث عن طريق الإيفاوري كيسيه في الدقائق 37 و41، فيما جاء الهدف الرابع بأقدام صالح أبو الشامات في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري بدوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط.

 

تشكيل الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري

حراسة المرمى: فيرلاند ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ديميرال، ريان حامد، ماتيو دامس.

الوسط: كيسيه، إنزوميو، أتانجانا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ماتيوس

تشكيل الغرافة القطري ضد الأهلي السعودي

حراسة المرمى: خليفة أبو بكر.

خط الدفاع: أيوب محمد، سايدو سانو، هيون سو، سيف الدين فضل الله.

خط الوسط: جونارسون، فرجاني ساسي، فابريكو دياز.

خط الهجوم: أحمد الجانحي، خوسيليو، براهيمي.

محمد إسماعيل يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ديكيداها

الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي على الفوز ببطولة إفريقيا

وفي نفس الجولة حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزا مستحقا على الدحيل القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الدحيل القطري بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق كريستوف بيونتيك، قبل أن يتعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة 35، ثم أحرز اللاعب براهيما ديارا هدف التقدم الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة ضغطه الهجومي على مرمى الدحيل، وتمكن من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق علاء الدين زهير.

