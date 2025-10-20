محمد إسماعيل يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ديكيداها

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للبلجيكي يانيك فيريرا، على عودة محمد إسماعيل لتشكيل الأبيض الأساسي في مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور ال32 بالكونفدرالية.

وكان يانيك فيريرا قرر تواجد محمد اسماعيل على مقاعد بدلاء الزمالك في المباراة الماضية أمام ديكيداها في مباراة الذهاب.

وتأتي مشاركة محمد اسماعيل على حساب واحد من الثنائي، محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات اياب دور ال32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وديكيداها

وفاز نادي الزمالك على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت الماضي.

أهداف مباراة الزمالك وديكيداها

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.