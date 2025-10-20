الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد إسماعيل يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ديكيداها

محمد إسماعيل
محمد إسماعيل

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للبلجيكي يانيك فيريرا، على عودة محمد إسماعيل لتشكيل الأبيض الأساسي في مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور ال32 بالكونفدرالية.

وكان يانيك فيريرا قرر تواجد محمد اسماعيل على مقاعد بدلاء الزمالك في المباراة الماضية أمام ديكيداها في مباراة الذهاب.

وتأتي مشاركة محمد اسماعيل على حساب واحد من الثنائي، محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات اياب دور ال32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وديكيداها

وفاز نادي الزمالك على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء السبت الماضي.

أهداف مباراة الزمالك وديكيداها

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك ديكيداها مباراة الزمالك وديكيداها أهداف مباراة الزمالك وديكيداها محمد اسماعيل

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ريال مدريد وخيتافي في الشوط الأول

أخبار الرياضة اليوم: رحيل مدرب الزمالك.. رقم سلبي لمحمد صلاح.. سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز.. أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

سيراميكا يتقدم على طلائع الجيش 1-0 في الشوط الأول

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

ماجواير يسجل الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في شباك ليفربول

الأكثر قراءة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يبدأ تحديد الخط الأصفر

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

ترامب: لم نمنح إسرائيل الإذن بدخول غزة مجددًا

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية