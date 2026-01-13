السيد البدوى: أرفض بيع مقرات حزب الوفد وأسعى لزيادتها

18 حجم الخط

قال السيد البدوى المرشح على رئاسة حزب الوفد إن من يتحدث عن المساس بالمقر الرئيسى لحزب الوفد هو شخص لا يحمل فى قلبه ذرة تقدير أو احترام لتاريخ الوفد.

انتخابات حزب الوفد

وأضاف البدوى لـ"فيتو": المقر الرئيسى ملك للوفديين جميعا ولا يملك أى شخص حق المساس به، وخلال فترة رئاستى كنا نفتتح مقرات جديدة ولم نغلق أى مقر للحزب.

وتابع البدوى، صحيح أن عدد مقرات الوفد تراجع فى الفترات الأخيرة، لكننا سنسعى لزيادة عددها على مستوى الجمهورية، وبالتالى من الطبيعى أن يشهد عهدى زيادة فى عدد المقرات، وكنت أؤكد دائما أن مقر الحزب هو علم يرفع فى قرية أو مدينة، يعبر عن وجود الوفد، وقد قمنا بالفعل بشراء مقرات جديدة لحزب الوفد خلال فترة رئاستى السابقة.

وفى وقت سابق اقترح بعض أعضاء حزب الوفد بيع جزء من المقر الرئيسي للحزب لتسديد الديون.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.



حزب الوفد، وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

