تراكتور سازي يكتسح الشارقة بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تعرض فريق الشارقة الإماراتي لخسارة كبيرة على يد نظيره تراكتور سازي الإيراني بنتيجة 5ـ0 في المباراة التي اقيمت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

وسجل خماسية فريق تراكتور سازي الإيراني كل من: لوشيكا (هدفين) في الدقيقة 8 و11، ومهدي شمنجاد في الدقيقة 40، ودانيل اسماعيلفار في الدقيقة 3+40، ومسعود زائر کاظمینی في الدقيقة 84.

تشكيل الشارقة أمام تراكتور سازي الإيراني

وكان الشارقة بدء المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: درويش محمد.

خط الدفاع: ماركوس ميلوني – تشو يو مين – شاهين عبد الرحمن – دافيد بيتروفيتش.

خط الوسط: فيتا فيتاي – جويلهرم بيرو – ماجد سرور.

خط الهجوم: راي ماناج – كايو لوكاس – عادل تاعرابت.

