طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابتي أشرف داري وكريم فؤاد

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أشرف داري سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف أن كريم فؤاد يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم تقييم حالتيهما الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

