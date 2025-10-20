الإثنين 20 أكتوبر 2025
الأهلي يستأنف تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز (صور)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة المقبلة والتأكيد على أهمية الفوز ومواصلة انطلاقة الفريق في بطولة الدوري. 

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.  

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

