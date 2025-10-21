متى يمكن إجراء عملية بناء الثدي بعد الاستئصال؟ جراح أورام يجيب

أكد الدكتور شريف نجيب، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، ورئيس لجنة الجراحة بمبادرة "صحة المرأة"، أن إعادة بناء الثدي حق لكل سيدة خضعت لجراحة استئصال الورم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجراحة لا يقتصر على استعادة الشكل الخارجي فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على أنوثة المرأة وتحسين مظهرها العام بعد الجراحة.

إعادة البناء يمكن أن تتم بشكل فوري بعد استئصال الورم

وأوضح الدكتور نجيب في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن إعادة البناء يمكن أن تتم بشكل فوري بعد استئصال الورم، سواء كان استئصالًا كليًا أو جزئيًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من طريقة لإجراء هذه العملية.

وأضاف أن الطبيب قد يستخدم أنسجة ذاتية من جسم المريضة مثل العضلات والدهون والجلد ليعيد تشكيل الثدي بشكل طبيعي، أو يلجأ إلى زراعة ثدي صناعي مصنوع من السيليكون، وذلك وفقًا لحالة المريضة ورؤية الطبيب لما هو أنسب لها من الناحية الطبية والجمالية.

اختيار التوقيت والطريقة المناسبة لإعادة بناء الثدي

وأكد أن اختيار التوقيت والطريقة المناسبة لإعادة بناء الثدي يعد جزءًا أساسيًا من خطة علاج أورام الثدي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة كل الخيارات مع الفريق الطبي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة نفسيًا وجسديًا للمريضة.

و سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء على مستوى العالم، ويشكل الوعي المبكر به عامل حاسم في فرص الشفاء، فكلما تم اكتشاف المرض في مراحله الأولى، زادت فرص العلاج الكامل وقلّت المضاعفات الجسدية والنفسية.

سرطان الثدي

أكدت وزارة الصحة أن الكشف المبكر يبدأ من الوعي الذاتي ومتابعة أي تغيرات في شكل أو ملمس الثدي، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية وفقًا لتوصيات الأطباء.

أعراض سرطان الثدي

تختلف الأعراض من امرأة لأخرى، لكنها غالبًا تشمل:

ظهور كتلة أو تورم في الثدي أو تحت الإبط، لا تختفي مع الوقت.

تغير في شكل أو حجم الثدي أو ملاحظة عدم تماثل بين الجانبين.

تغيرات في الجلد مثل الاحمرار أو التجعد أو مظهر قشرة البرتقال

إفرازات غير طبيعية من الحلمة، خاصة إذا كانت مصحوبة بدم.

انكماش أو تغير في شكل الحلمة.

ألم مستمر في الثدي لا يرتبط بالدورة الشهرية.



وتؤكد وزارة الصحة إلى أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود سرطان، لكنها إشارات تستدعي الفحص الطبي الفوري للاطمئنان.

أسباب وعوامل خطر الإصابة

لا يوجد سبب واحد محدد للإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة، منها:

العامل الوراثي: وجود تاريخ عائلي للمرض يزيد من احتمالات الإصابة.

العمر: تزداد الخطورة مع التقدم في السن، خاصة بعد سن الأربعين.

التغيرات الهرمونية: التعرض الطويل لهرمون الإستروجين سواء طبيعيًا أو عبر أدوية هرمونية.

السمنة وقلة النشاط البدني: ترتبط السمنة بزيادة مستويات الإستروجين في الجسم.

النظام الغذائي غير الصحي والإفراط في تناول الدهون المشبعة.

التدخين وتناول الكحوليات.

التعرض للإشعاع في منطقة الصدر في مراحل سابقة من الحياة.

