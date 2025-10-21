الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار يبحث مع سفير فرنسا

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وسفير فرنسا لدى مصر إريك شوفالييه، والوفد المرافق له، للاتفاق على تنفيذ خطة تدعم موقف الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، فضلًا عن العمل معًا على مشروع إعادة إعمار القطاع الصحي بغزة، ويأتي ذلك تزامنًا مع فتح معبر رفح الحدودي.

فرنسا أوائل الدول التي حرصت على مساندة مصر في موقفها الإنساني 

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الوزير استهل لقائه بتوجيه الشكر والترحيب للجانب الفرنسي، مثمنًا جهود دولة فرنسا، مؤكدًا أنها من أوائل الدول التي حرصت على مساندة مصر في موقفها الإنساني خلال الأحداث الدامية التي شهدتها دولة فلسطين.

تقديم المساعدات الطبية والعلاجية ودراسة احتياجات الجانب الفلسطيني وتوفيرها سريعًا

 

واستكمل أن اللقاء شهد تبادل الأفكار والمقترحات حول تقديم المساعدات الطبية والعلاجية ودراسة احتياجات الجانب الفلسطيني وتوفيرها سريعًا، وأكد وزير الصحة، أن القطاع الصحي المصري على أتم استعداد للتعاون مع الجانب الفرنسي في توفير أي احتياجات ووسائل الدعم اللازمة لإنقاذ حياة الفلسطينيين وإنجاح مشروع إعمار القطاع الصحي بغزة.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على التوسع في تنفيذ المستشفيات الميدانية بمدينة رفح المصرية، بما يُسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لأعداد كبيرة، كما اتفقا أيضًا على التعاون في تقديم الخدمات الإسعافية والدفع بعربات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات الطبية.

توفير كافة الاحتياجات الطبية من أكياس الدم بجميع فصائلها والأدوية

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا على توفير كافة الاحتياجات الطبية من أكياس الدم بجميع فصائلها والأدوية، فضلا عن توفير أطقم طبية يتمتعون بالكفاءة والمهارة، وكذلك اتفقا على التعاون في استمرار تقديم الجهود الإغاثية لفلسطين باستمرار.

الصحة العالمية: أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية 2025

خالد عبدالغفار: التميز في الصحة يقاس بمدى تأثيره المباشر على حياة الناس

ومن جانبه أكد السفير الفرنسي، أن القيادة السياسية بفرنسا حريصة على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، فضلا عن استمرار الزيارات للوفود الفرنسية لمتابعة تحسن الأوضاع بقطاع غزة، وإعداد تقرير من الجانبين المصري والفرنسي لمتابعة الموقف، معربًا عن بالغ تقديره وسعادته للتعاون مع الدولة المصرية في موقفها الإنساني.

الجريدة الرسمية