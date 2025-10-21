الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عبدالغفار يبحث إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية

اجتماع د.خالد عبدالغفار
اجتماع د.خالد عبدالغفار وزير الصحة
ads

 عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعًا لمتابعة نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير النظم الصحية، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

 

مشروعات التعاون في التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الطبية

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على بدء الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم التباحث حوله خلال اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الصينية والمسؤولين في القطاع الصحي، بما في ذلك مشروعات التعاون في التصنيع الدوائي، والتكنولوجيا الطبية، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية.

وأضاف “عبدالغفار” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه بتسريع إجراءات مذكرات التفاهم والتعاون المحددة مع الشركات الصينية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إطلاق برامج التدريب المشتركة مع المراكز الصينية والشركات العالمية، وتفعيل المذكرات الموقعة مسبقًا، كما وجه بتجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات لخدمة توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

 

الأنظمة الصحية في الدول المختلفة

وأكد “عبدالغفار” أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة شدد على أهمية التفاعل والمتابعة الفعالة بعد الزيارات الرسمية إلى الأنظمة الصحية في الدول المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتحويل نتائجها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في تطوير المنظومة الصحية بالدولة.

الصحة العالمية: أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية 2025

خالد عبدالغفار: التميز في الصحة يقاس بمدى تأثيره المباشر على حياة الناس


حضر الاجتماع: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للطب العلاجي؛ والدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ والدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة. والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية؛ ومن جانب هيئة الشراء الموحد العميد مهندس تامر عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للأجهزة الطبية؛ وعميد مهندس أحمد يوسف، مهندس أجهزة طبية بالهيئة؛ والعميد أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات اللازمة التصنيع الدوائي التحول الرقمي التكنولوجيا الطبية الشركات الصينية الشراء الموحد تطوير المنظومة الصحية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الشراء الموحد مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

قد تكلفهم صحتهم، معهد التغذية يحذر من الوجبات التي لا تتجاوز مدة تحضيرها 45 دقيقة

متى يمكن إجراء عملية بناء الثدي بعد الاستئصال؟ جراح أورام يجيب

عملية نادرة، فريق طبي بمستشفى رمد طنطا ينجح في استئصال قرحة من جفن العين العلوي

هيئة الدواء تحذر من "المرض الصامت": هشاشة العظام تهددك دون أعراض واضحة

خالد عبدالغفار: التميز في الصحة يقاس بمدى تأثيره المباشر على حياة الناس

الأطباء: إعفاء عامين من التدريب لحملة الماجستير

وزير الصحة: نعمل في صمت ولا ننتظر الشكر.. والسوشيال ميديا دائمًا تنتقد

4 أسباب تجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

الأكثر قراءة

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية