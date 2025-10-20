عملية نادرة، فريق طبي بمستشفى رمد طنطا ينجح في استئصال قرحة من جفن العين العلوي

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل عملية طبية نادرة أجريت بمستشفى رمد طنطا بمحافظة الغربية، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال قرحة من الجفن العلوي للعين اليمنى لمريض، كان يعاني من قرحة بحافة الجفن تسببت له في آلام ومضاعفات بالعين.

التدخل الجراحي لاستئصال القرحة

وأوضح الفريق الطبي أنه بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تقرر التدخل الجراحي لاستئصال القرحة مع الحرص على أخذ حواف نظيفة من الأنسجة، لضمان إزالة جميع الخلايا المصابة، كما تم إرسال العينة للتحليل الباثولوجي.

وأظهرت نتائج التحليل أن الحالة تعد من الأنواع النادرة من التشوهات والاختلال بخلايا الدم، ما استدعى إجراء تحليل مناعي ومسح ذري شامل للجسد؛ لاستبعاد وجود أي اختلال في أجزاء أخرى من الجسم، وقد أثبتت النتائج خلو المريض من أي مخاطر صحية أخرى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحالة شهدت تحسن ملحوظ بعد العملية، مشيدة بجهود الفريق الطبي بمستشفى رمد طنطا، الذي تمكن من إنجاز الجراحة بنجاح ودقة عالية، بما يعكس كفاءة الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة.

كان قد نجح الفريق الطبي بمستشفي القبطي التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة في تركيب مفصل ركبة لحالة مرضية تعاني من آلام حادة بالركبة نتيجة مضاعفات الخشونة، وأدى ذلك إلى اعوجاج في الساق مما ترتب عليها مضاعفات للمريض قبل إجراء العملية له والتدخل الجراحي المباشر من الكوادر الطبية بمستشفي القبطي.



يأتي ذلك الإنجاز نتيجة تطوير الأقسام داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي وجه تعليماته بالتعامل مع مثل هذه الحالات باهتمام بالغ الأهمية لما تمثله من أهمية قصوى للمريض وتحديدا على حياته المستقبلية.

أكد شقوير أن جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية قادرة على التعامل مع جميع الحالات في كافة التخصصات المختلفة، نتيجة التطوير المستمر داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية التي تسابق الزمن في التعامل مع هذه الحالات الحرجه.

