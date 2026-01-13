الثلاثاء 13 يناير 2026
مفاجأة مدوية، باريس إف سي يقصي سان جيرمان من كأس فرنسا مبكرا

ودع فريق باريس سان جيرمان منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 في مفاجأة مدوية، بعد خسارته لقاء الديربي أمام نظيره باريس إف سي، بهدف نظيف، مساء أمس الإثنين.

وسجل جوناثان إيكوني هدف الفوز لمصلحة باريس إف سي في الدقيقة 74، ليجرد باريس سان جيرمان من اللقب ويطيح به خارج البطولة مبكرًا.

 

تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان ضد باريس إف سي 

وبدأ المدرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان المباراة دون لاعبه عثمان ديمبيلي الذي شارك في الدقيقة 64 بديلًا، ولكنه لم يستطع زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الفرنسي.

وغاب عن صفوف باريس سان جيرمان النجم المغربي أشرف حكيمي الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وخسر باريس سان جيرمان أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعد أن فاز بجميع الألقاب في الموسم الماضي.

وأخفق باريس سان جيرمان في الحفاظ على اللقب بعد خسارته المباغتة في لقاء الديربي.

 

أول فوز لباريس إف سي على سان جيرمان تاريخيا

وحقق باريس إف سي أول فوز في تاريخه بلقاء الديربي، فقد تقابل الفريق مرتين ضد باريس سان جيرمان موسم 1978-1979 وفرض التعادل مرتين قبل خسارة لقاء الديربي في الدوري.

الجريدة الرسمية