مصرع شابين في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق قليوب

شهد طريق قليوب بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شابين إثر تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها بسيارة ملاكي عند مزلقان العادلي، ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب بوقوع الحادث ووجود متوفيين، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة "عبد الرحمن م، 19 عامًا، طارق (م.)، 19 عامًا.



وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال توازن الدراجة النارية واصطدامها بسيارة، ما أدى إلى إصابة الشابين بإصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



