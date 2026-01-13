ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على الدول المتعاملة مع إيران

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تمارس التجارة مع إيران، في مواجهة حملة القمع التي تواجهها الاحتجاجات المناهضة للسلطات.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "فورًا، أي دولة تمارس أعمالًا تجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أي وجميع التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القرار نهائي وحاسم. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".



وأكد البيت الأبيض الإثنين أن ترامب يبقي على خيار شن غارات جوية على إيران، مع الإبقاء على قناة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت: "الرئيس ترامب يجيد للغاية إبقاء كل خياراته على الطاولة. والغارات الجوية ستكون من الخيارات الكثيرة للغاية على طاولة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وشددت ليفيت في تصريحات للصحفيين على أن "الدبلوماسية هي دائمًا الخيار الأول للرئيس"، مضيفة: "ما تسمعونه في العلن من النظام الإيراني يختلف جذريًا عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة... وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل".

وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الإثنين أنها مستعدة للحرب والتفاوض على السواء، بعد تهديد ترامب بالتدخل عسكريًا في حال قتل متظاهرين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية وجود قناة تواصل "مفتوحة" مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.



وكان ترامب قد أكد الأحد أن واشنطن تدرس "بعض الخيارات القوية جدًا"، مضيفًا: "سنتخذ قرارًا" بشأن تدخل عسكري محتمل.

وأفادت منظمة حقوقية الاثنين بأن نحو 650 متظاهرًا قتلوا جراء حملة القمع التي تنفذها طهران ضد الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 15 يومًا.

