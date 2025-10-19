الأحد 19 أكتوبر 2025
الحماية المدنية ترفع بقعة زيت من آثار حادث تصادم على طريق العين السخنة (صور)

شهد طريق العين السخنة بعد محطة تحصيل رسوم محمد نجيب بمنطقة القطامية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، ما تسبب في تسرب بقعة زيت على الطريق امتدت لمسافة نحو 3 أمتار.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع التصادم وانصراف السيارة الربع نقل من المكان قبل تحديد بياناتها. 

 

وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث والتعامل مع بقعة الزيت، لضمان سلامة الطريق، كما جرى تسيير الحركة المرورية بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

