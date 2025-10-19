الحماية المدنية ترفع بقعة زيت من آثار حادث تصادم على طريق العين السخنة (صور)

شهد طريق العين السخنة بعد محطة تحصيل رسوم محمد نجيب بمنطقة القطامية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، ما تسبب في تسرب بقعة زيت على الطريق امتدت لمسافة نحو 3 أمتار.

حادث طريق العين السخنة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع التصادم وانصراف السيارة الربع نقل من المكان قبل تحديد بياناتها.

الحماية المدنية ترفع بقعة زيت آثار حادث تصادم أعلى طريق العين السخن

وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث والتعامل مع بقعة الزيت، لضمان سلامة الطريق، كما جرى تسيير الحركة المرورية بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

