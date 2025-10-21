مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما

الشاى من المشروبات الشعبية الشهيرة على مستوى العالم فهو أرخص أنواع الكافيين ومتداول بأنواع ونكهات عديدة.

وشرب الشاى فى مصر عادة ليس بين الكبار والشباب فقط بل هناك بعض الأمهات تقدمها للأطفال بحجة أنهم يحبونه دون الوعى بمدى مخاطر ذلك عليهم.

ممنوع تقديم الكافيين للأطفال

وتقول الدكتورة سارة تيسير أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الشاى ممنوع تماما على الأطفال الأقل من 12 أو 13 عاما، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكافيين، وجميع مصادر الكافيين يجب منعها على الأطفال ومنوع تعويدهم عليها لأنها تشكل خطورة بالغة على صحتهم ومناعتهم ونموهم.

مخاطر الكافيين على الأطفال

وأضافت سارة، أن من مخاطر الكافيين على الأطفال:-

التأثير على الجهاز العصبى لأنها يرفع معدلات التوتر لديهم.

يؤثر على امتصاص الحديد والكالسيوم لديهم ما يؤثر على صحتهم ونموهم.

يسبب لهم حالة أشبه بالادمان حيث لا يستطيعون بدء يومهم بدون كافيين سواء شاى أو نسكافيه.

يجعلهم أكثر عصبية ويؤثر على مزاجهم.

اضطرابات ضربات القلب.

آلام والتهابات بالمعدة.

وتابعت، لذا يجب الامتناع عن تقديم الشاى والقهوة للأطفال الأقل من 12 أو 13 عام، وذلك سواء كان مشروب أو فى كيك أو فى عصير او شيكولاتة حيث ممنوع تماما جميع مصادر الكافيين على الأطفال

شروط تقديم الكافيين للأطفال الأكبر من 12 عام

وأوضحت الدكتورة سارة تيسير أخصائية طب الأطفال، أما بالنسبة للأطفال من 12 عام حتى 18 عام، مسموح لهم الكافيين بشكل محدود حيث يتم تحضير الشاى أو القهوة بكمية قليلة جدا منهم ويكفى لهم كوب واحد على مدار اليوم وذلك لتجنب مخاطر الكافيين التى ذكرناها بالاعلى.

