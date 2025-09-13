مشروبات دافئة بديلة للشاي والقهوة وتعطي نفس النشاط

مشروبات دافئة بديلة للشاي والقهوة، يبحث الكثيرون عن مشروبات دافئة تساعدهم على الاستيقاظ والنشاط، لكن دون الاعتماد بشكل أساسي على الشاي والقهوة، خاصة مع ما قد يسببه الإفراط في الكافيين من مشكلات مثل الأرق، القلق، أو ارتفاع ضغط الدم.





أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه بالفعل هناك مجموعة من البدائل الطبيعية التي تمنح الجسم الدفء والطاقة الذهنية والجسدية، وتساعد على تحسين التركيز والمزاج بطريقة أكثر لطفًا على الصحة.



مشروبات عشبية مفيدة وبديلة للشاي والقهوة

وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه المشروبات.

1- مشروب الكاكاو الخام

الكاكاو من أكثر البدائل شيوعًا، حيث يحتوي على مادة الثيوبرومين التي تعمل بطريقة مشابهة للكافيين لكن بحدة أقل. الكاكاو الدافئ يمنح شعورًا باليقظة ويحسن المزاج بفضل احتوائه على مركبات تحفز إفراز هرمون السعادة "السيروتونين".

يمكن تحضيره بإذابة ملعقة من الكاكاو الخام في كوب من الحليب الدافئ أو حليب نباتي مثل اللوز أو الشوفان، مع إضافة عسل نحل للتحلية. هذا المشروب لا يقتصر على النشاط فقط بل يدعم صحة القلب أيضًا لغناه بمضادات الأكسدة.



2- مشروب الماتشا

الماتشا نوع من الشاي الأخضر الياباني المطحون ناعمًا، ويشتهر بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة واحتوائه على مادة الكافيين الطبيعية مع الثيانين، وهي مادة تساعد على تهدئة الأعصاب ومنع التوتر المصاحب عادة للكافيين.

يمنح الماتشا طاقة متوازنة تدوم لفترة أطول من القهوة، لأنه يحرر الكافيين تدريجيًا في الجسم. كما أنه يعزز التركيز والانتباه، لذلك يعتبر خيارًا مثاليًا لطلاب الجامعات أو الموظفين الذين يحتاجون إلى صفاء ذهني خلال ساعات العمل.



3- شاي الزنجبيل بالعسل والليمون

الزنجبيل من النباتات المعروفة بخصائصها المنشطة للدورة الدموية والمساعدة على رفع مستوى الطاقة. وعند مزجه بعصير الليمون الغني بفيتامين C والعسل الذي يمد الجسم بسكريات طبيعية سريعة الامتصاص، يصبح كوب الزنجبيل مشروبًا مثاليًا لاستعادة النشاط خاصة في الصباح الباكر أو خلال فترات البرد.

كما يساعد هذا المشروب على تقوية المناعة وتحسين الهضم، مما يجعله بديلًا صحيًا وفعالًا عن الشاي أو القهوة.

4- مشروب القرفة بالحليب

القرفة من التوابل ذات الرائحة المميزة والقدرة على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجسم. كوب من الحليب الدافئ الممزوج بملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يمكن أن يمنحك إحساسًا بالدفء والنشاط في آن واحد.

القرفة أيضًا تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من الشعور بالهبوط أو الخمول المفاجئ بعد الوجبات. هذا يجعلها خيارًا جيدًا لمن يريد طاقة ثابتة بدون تقلبات حادة.

مشروبات عشبية مفيدة

5- شاي الأعشاب المنشطة مثل النعناع والروزماري

بعض الأعشاب تحتوي على زيوت طيارة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي وتحسين التركيز.

النعناع: كوب من النعناع الدافئ يمنح إحساسًا بالانتعاش ويخفف من الصداع والتوتر.

الروزماري (إكليل الجبل): يُعرف بخصائصه في تحسين الذاكرة وزيادة الانتباه، ويمكن غليه مع الماء أو إضافته مع الشاي الأخضر لنتيجة مضاعفة.

هذه المشروبات لا تحتوي على كافيين لكنها تنشط الحواس بفضل تأثيرها الطبيعي على الجسم.

6- مشروب الكركم بالحليب (الحليب الذهبي)

من المشروبات التي انتشرت مؤخرًا هو "الحليب الذهبي"، وهو مزيج من الكركم مع الحليب الدافئ والقليل من الفلفل الأسود لتحسين امتصاصه. الكركم غني بمركب الكركمين الذي يحارب الالتهابات ويزيد من طاقة الجسم.

يُعد هذا المشروب خيارًا رائعًا خاصة في المساء لمن يريد دفئًا ونشاطًا خفيفًا دون التأثير على النوم.

7- مشروب الشعير

مشروب الشعير المحمص يعتبر بديلًا شهيرًا للقهوة في دول أوروبية وآسيوية. طعمه قريب من طعم القهوة لكنه خالٍ من الكافيين، ويمنح الجسم دفعة من النشاط نتيجة احتوائه على معادن مثل المغنيسيوم والحديد.

يمكن شربه في أي وقت من اليوم دون القلق من الأرق أو زيادة ضربات القلب.

8- مشروب التفاح بالقرفة الساخن

عصير التفاح الطبيعي عند تسخينه مع أعواد القرفة يعطي مشروبًا دافئًا غنيًا بالطاقة والنكهة. يحتوي التفاح على سكريات طبيعية سهلة الهضم، فيما تساعد القرفة على تنشيط الدورة الدموية. هذا المزيج يوفر دفعة سريعة من النشاط مع فوائد صحية عديدة.

مشروبات صحية

نصائح للاستفادة القصوى من هذه البدائل

يفضل تحضير المشروبات بأقل قدر ممكن من السكر الأبيض، والاعتماد على العسل أو التمر للتحلية.

التنويع بين المشروبات خلال الأسبوع يساعد على تجنب الملل والاستفادة من فوائد كل نوع.

بعض المشروبات مثل الماتشا أو الزنجبيل قد تكون قوية التأثير، لذلك يكفي كوب واحد يوميًا.

من المهم ربط هذه المشروبات بروتين صحي يشمل النوم الجيد والحركة اليومية للحصول على أفضل نتائج في النشاط والطاقة.

