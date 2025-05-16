معهد التغذية يكشف فوائد وأضرار مشروبات الكافيين في موسم الامتحانات

وجه المعهد القومى للتغذية نصائح بشأن النظام الغذائي للطلاب خلال موسم الامتحانات وتجنب الضغط أثناء الامتحانات.

وقال المعهد القومي للتغذية إن فترة الامتحانات تعد من أكثر الفترات توترًا للطلاب، حيث يتعرضون لضغوط نفسية وعقلية تؤثر على صحتهم العامة.

ويلعب الغذاء دورًا هامًا في تعزيز القدرة على التركيز وتحسين الأداء العقلي، لذا من المهم اختيار الأغذية المناسبة وتبني عادات غذائية سليمة.

فوائد وأضرار مشروبات الكافيين

وأوضح معهد التغذية أن مشروبات الكافيين خلال أيام الامتحانات لها فوائد وأضرار، مشيرا إلى أن فوائد مشروبات المحتوية على مادة الكافيين تتضمن تحفيز الجهاز العصبي ويحسن الأداء العقلي.

بينما تشمل الأضرار للمشروبات التي تحتوي على كافيين منها الشاي والقهوة زيادة التوتر والقلق واضطرابات النوم والتأثير على التركيز.

ونصح معهد التغذية بتناول الأسماك الدهنية منها ٤ أنواع ضرورية مثل الماكريل والبوري والتونة والسالمون لأنها غنية بالأوميجا ٣ لصحة العقل.

وصايا معهد التغذية للطلاب في فترة الامتحانات للحفاظ على التركيز

ونصح المعهد القومى للتغذية بضرورة اتباع الآتي:

1- تنظيم تناول الوجبات على مدار اليوم

2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة الإفطار مثل البيض والجبن والفول المدمس والزبادى والكربوهيدرات مثل العيش البلدي والخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس

تجنب المقرمشات ومشروبات الطاقة والمياه الغازية وقت المذاكرة

ونصح المعهد القومي للتغذية بتجنب المقرمشات ومشروبات الطاقة والمياه الغازية وقت المذاكرة والامتحانات لأنها غير صحية.

كما أوصى معهد التغذية بتناول الأسماك مرة إلى مرتين أسبوعيا ضمن وجبة الغداء بالإضافة إلى تناول المكسرات مثل عين الجمل أو الفول السودانى مرتين أسبوعيا بكمية لا تتجاوز 100 جم في المرة الواحدة.

أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء

وأكد المعهد القومي للتغذية أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والخضراوات الورقية الداكنة والعسل الاسود وتناول فاكهة الموسم أثناء فترة الراحة من المذاكرة.

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