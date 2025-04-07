أيهما أفضل، القهوة العادية أم منزوعة الكافيين

القهوة العادية أم منزوعة الكافيين، تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وتتنوع طرق تحضيرها واستخدامها حسب الثقافات والتقاليد. ومع انتشار الوعي الصحي وزيادة الاهتمام بنمط الحياة الصحي، ظهرت تساؤلات كثيرة حول تأثير القهوة على الصحة، وتحديدًا بين نوعيها الأساسيين: القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين.





الفرق بينهما، وأيهما الأفضل، على الصحة والنوم والحمل، وكذلك الآثار الجانبية المحتملة لكل منهما.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، المفاضلة بين القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين، تعتمد على الاحتياج، فلكل منهما خواصه وتأثيره على الصحة



وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، مقارنة شاملة بين القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين من عدة نواحٍ: الصحة، المذاق، التأثير النفسي، الأثر على النوم، الحمل، والآثار الجانبية المحتملة.



الفرق الأساسي: الكافيين

القهوة العادية تحتوي على مادة الكافيين الطبيعية التي تمنحها تأثيرها المنبه. فكل كوب متوسط من القهوة العادية يحتوي عادة على ما بين 70 إلى 140 ملغم من الكافيين.

في المقابل، القهوة منزوعة الكافيين تُعالج لتقليل نسبة الكافيين بنسبة تصل إلى 97%، ويبقى بها فقط حوالي 2 إلى 7 ملغم من الكافيين في الكوب.

أولًا: التأثير على الصحة العامة



القلب وضغط الدم

القهوة العادية: تشير دراسات إلى أن تناول القهوة العادية بشكل معتدل لا يُسبب بالضرورة ارتفاعًا دائمًا في ضغط الدم، لكن قد يرفع الضغط مؤقتًا، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

القهوة منزوعة الكافيين: تعتبر أكثر أمانًا من حيث التأثير على ضغط الدم، وتُعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الضغط.

الكبد

تشير أبحاث متعددة إلى أن كلا النوعين من القهوة قد يكون لهما تأثير إيجابي على صحة الكبد، من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية والسرطان، غير أن معظم الدراسات كانت تركز على القهوة العادية، مما يجعل الأدلة لصالحها أقوى.

السكري

تشير دراسات إلى أن تناول القهوة بانتظام، سواء عادية أو منزوعة الكافيين، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وذلك لأن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة الأخرى – بخلاف الكافيين – تساهم في هذا الأثر.

فوائد القهوة للصحة

ثانيًا: التأثير على النوم والجهاز العصبي



القهوة العادية

تُعرف بتأثيرها المنبه القوي، ما يجعلها مثالية للصباح أو فترات التركيز. لكنها قد تسبب الأرق أو اضطرابات النوم إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم، خصوصًا لدى من لديهم حساسية تجاه الكافيين.

القهوة منزوعة الكافيين

لها تأثير خفيف على الجهاز العصبي بسبب كمية الكافيين الضئيلة، لذلك فهي خيار ممتاز في المساء أو قبل النوم، ولمن يرغبون في تقليل التوتر العصبي.

ثالثًا: التأثير النفسي والمزاجي



الكافيين مادة منشطة تُعزز إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى تحسين المزاج وزيادة اليقظة. لذا فإن:

القهوة العادية تعطي دفعة نفسية وطاقة لحظية، لكنها قد تسبب القلق أو التوتر عند الإفراط في تناولها.

القهوة منزوعة الكافيين لا تُعطي التأثير النفسي القوي نفسه، لكنها قد تبعث على الاسترخاء دون آثار جانبية مزعجة.

رابعًا: الحمل والرضاعة

تنصح معظم الجهات الصحية النساء الحوامل بتقليل الكافيين إلى أقل من 200 ملغم يوميًا، نظرًا لارتباطه بزيادة خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الجنين.

القهوة العادية: يجب الحد منها أثناء الحمل.

القهوة منزوعة الكافيين: خيار آمن نسبيًا، لكن يجب عدم الإفراط فيها أيضًا.

خامسًا: المذاق والرائحة

القهوة العادية غالبًا ما تحتفظ بنكهتها القوية ورائحتها المميزة، لأنها لم تخضع لعمليات إزالة الكافيين التي قد تؤثر على الطعم.

القهوة منزوعة الكافيين قد يكون مذاقها أخف أو مختلف قليلًا بسبب طرق المعالجة، وهو ما لا يفضله بعض عشاق القهوة التقليديين.

القهوة للصحة

سادسًا: الآثار الجانبية



القهوة العادية

قد تسبب:

الأرق.

سرعة ضربات القلب.

القلق.

الإدمان أو الاعتياد على الكافيين.

القهوة منزوعة الكافيين

نادرة الآثار الجانبية، لكنها قد تحتوي على بقايا من المواد الكيميائية المستخدمة في عملية نزع الكافيين (حسب طريقة التصنيع)، ما يثير الجدل أحيانًا حول سلامتها.

سابعًا: التوافر والتكلفة

القهوة العادية أكثر انتشارًا وأسعارها في المتناول.

القهوة منزوعة الكافيين غالبًا أغلى قليلًا، وأقل توفرًا في بعض المناطق.

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