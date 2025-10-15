نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك مريض ADHD

ADHD أو ما يعرف بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه من أمراض العصر المنتشرة بين الأطفال حيث تلاحظ الأمهات على بعض الصغار كثرة الحركة وعدم الجلوس لفترة مع عدم التركيز.

ومرض فرط الحركة وليس خطير ولكن يجب التعامل مع الطفل بطريقة مختلفة حتى يسهل السيطرة عليه ومساعدته على مذاكرة دروس واستيعابها.

والطفل مريض ال ADHD له نظام غذائي خاص به من أهم بنوده عدم تقديم الحلوى له باستمرار لأنها تزيد من حركتهم وعنفهم تجاه من حولهم.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن معظم الأمهات تشكو من أن الأطفال لديهم حركة زائدة وعدم التركيز وعدم الإنصات الجيد عندما يتحدث أي شخص معه، مع عدم القدرة على اللعب بهدوء وعدم القدرة على القيام بالمهام المطلوبة منه وبعد الكشف تكتشف الأم أن الطفل مصاب بمرض ADHD، وهو السبب فى الأعراض السابقة التى تشكو منها الأم.

الآثار الجانبية الناتجة عن أدوية مرض ADHD

وأضاف سلامة، إن مرض ADHD هو غير وراثي وهو عبارة عن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وللاسف يوجد أطباء كثيرون يصفون أدوية لعلاج هذا المرض ولكن تأثيرها يكون مؤقت وبعد فترة يعود الطفل لنفس سلوكياته لأن هذه الأدوية ماهى إلا مجرد مسكنات الحالة ليس أكثر ولها آثار جانبية خطيرة على الطفل، مثل:-

سلوك عدواني

كآبة أو خمول في المزاج

وتابع، أن الآثار ناتجة عن أن الأدوية لها تأثير صناعي على الناقلات العصبية، مشيرا إلى أن انتشار مثل هذا المرض بين الأطفال فى وقتنا الحالى يرجع إلى عدم تناول الأطفال إلى البروتين بأنواعه واتجاههم إلى تناول المصنعات والحلوى والساندويتشات والوجبات السريعة وجميع هذه الأكلات تسبب فرط الحركة وعدم الانتباه.

مرض ADHD

نصائح غذائية مهمة للطفل مريض ADHD

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

منع الوجبات السريعة والحلوى والمصنعات التى تحتوى على الألوان الصناعية والمواد الحافظة والكربوهيدرات المكررة لأن السكريات والكربوهيدرات والحلويات تمنع امتصاص المعادن بالجسم وتزيد نسبة السكر الواصلة للمخ مايسبب زيادة أعراض مرض ADHD.

زيادة المغذيات التي يحتاجها الجسم لتحسين أعراض ADHD، مثل:-

1. L-tyrosine، وهو يتحول إلى الدوبامين، الذى يساعد على التركيز والهدوء، وموجود في، اللحم الأحمر، والسمك، والبيض، والجبن.

2. تناول B6 ومغنيسيوم وZinc، وهى عناصر تقلل فرط النشاط والعدوانية

وموجودين في البذور والمكسرات والحبوب الكاملة والبيض.

3. تناول الأوميجا 3 من زيت السمك، وهو يحسن التركيز، وموجود فى أسماك السلمون، والماكري، والسردين، والتونة.

4. فيتامين B1 (thiamine)، وهو يجعل المخ يستخدم الجلوكوز جيدا، وهو ضروري للذاكرة والتركيز، وموجود فى الحبوب الكاملة والخضروات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.