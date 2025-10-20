النائب العام يزور ألمانيا لبحث تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين البلدين

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، زيارة رسمية إلى ألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة.

وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين النيابة العامة المصرية ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) التابعة لوزارة التعاون الدولي بجمهورية ألمانيا الاتحادية.



وخلال الزيارة، التقى النائب العام كلًا من وزير الدولة بوزارة العدل الألمانية، ووزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي الألمانية، والنائب العام لمدينة برلين، حيث تناولت اللقاءات سُبل تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي والحوكمة وتعزيز كفاءة أداء منظومة العدالة.



وأكد النائب العام خلال المباحثات حرص النيابة العامة المصرية على دعم أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.



وشهدت الزيارة مشاركة السفير محمد عبد الستار البدري – سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي رافق النائب العام خلال لقاءاته الرسمية، مؤكدًا في كلماته على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في ترسيخ التعاون الدولي في مجالات العدالة وسيادة القانون.



تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام النيابة العامة المصرية بمد جسور التعاون مع شركائها الدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات العمل القضائي والنيابي، دعمًا لمسيرة العدالة وتعزيزًا للتعاون بين جمهوريتي مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.