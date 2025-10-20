في غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الشرطة العراقي بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، في مواجهة قوية أمام اتحاد جدة السعودي، والتي ستقام على ملعب المدينة بالعاصمة العراقية بغداد ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتُعد المباراة اختبارًا صعبًا لسليمان خاصة في ظل قوة اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه افضل نجوم قارة آسيا.

موعد مباراة الشرطة العراقي والاتحاد في دوري أبطال آسيا



ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز الشرطة العراقي في المباراة الأخيرة التي خاضها ضد الكهرباء، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري بنتيجة 1-0، حيث يأتي فريق مؤمن سليمان في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 9 نقاط.

في المقابل، تعادل اتحاد جدة في المباراة الأخيرة التي خاضها في دوري روشن مع نظيره الفيحاء بنتيجة 1-1، حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 11 نقطة.

وخسر الاتحاد في مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا من نظيره شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 1-0، وبالتالي يرغب العميد في الفوز على الشرطة ما يصعب مهمة مؤمن سليمان.

فيما شهدت قائمة الاتحاد غياب النجمين كريم بنزيما وستيفين بيرجوين لعدم جاهزيتهما، بينما تم استعادة الجزائري حسام عوار بعد تعافيه من الإصابة، مما يضيف تأثيرًا كبيرًا على أداء الفريق.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الشرطة

العراقي بدوري أبطال آسيا



حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: ماريو، دانيلو، آل موسى، الجليدان

في خط الوسط: كانتي، فابينيو،دومبيا

في خط الهجوم:الغامدي، الشهري، ديابي

التشكيل المتوقع للشرطة ضد الاتحاد



حراسة المرمى: أحمد باسل

خط الدفاع: موسيس لوكاس - منافس يونس - أحمد يحيى - عبد الرزاق قاسم

خط الوسط: دومينيك ميندي - حسين علي - بسام شاكر

خط الهجوم: أحمد فرحان - أمير صباح - ليونيل أتيبا.

